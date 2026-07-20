Grêmio anuncia investimento em CT exclusivo para o futebol feminino

Novo espaço será em Gravataí. Divulgação / Grêmio

O Grêmio anunciou, na manhã desta segunda-feira (20), uma nova parceria para a criação de um centro de treinamento exclusivo para o futebol feminino. O espaço será em Gravataí e a previsão é de que o local seja inaugurado no início de setembro.

O clube firmou parceria com o RGM Academy — que pertence a dois ex-jogadores gremistas: Rodrigo Galatto e Marcelo Grohe. Todas as obras serão custeadas por eles. O Grêmio investirá cerca de R$ 600 mil em mobília e equipamentos para estruturar o espaço.

O CT terá um campo de gramado natural e dois de gramado sintético, além de uma quadra de areia. O espaço ainda contará com oito dormitórios com banheiro próprio, sala de lazer e estudos, lavanderia, vestiário, rouparia, departamento médico, sala de nutrição, sala para assistente social, sala de psicologia, setor administrativo, depósito, sala da comissão técnica, academia, sala de fisioterapia, refeitório, cozinha e auditório.

As obras foram todas pensadas pelo Grêmio visando uma estrutura exclusiva para o futebol feminino.

A parceria será de seis anos, com cláusulas de renovação. O Tricolor usará o espaço e pagará um aluguel ao RGM, assim como acontece atualmente com a Ulbra.