Gauchão Feminino 2026: conheça os participantes e a fórmula de disputa 

O Gauchão Feminino se inicia no domingo (2), com 10 times. A final está prevista para 13 de dezembro.
Nesta temporada, além de Grêmio, Inter e Juventude, também vão disputar a competição: As Mina de Candiota, Brasil de Farroupulha, Dr. Salomé Goulart Raiz, Flamengo de São Pedro, União Forquetense, Estrela Benfica e Futebol com Vida.
Na fase inicial, os três times gaúchos que disputam o Brasileirão Feminino não estarão em campo. Então, as sete equipes restantes duelarão em turno único para definir as três classificadas à próxima fase.
Na segunda etapa, Grêmio, Inter e Juventude também jogarão. Os seis times se enfrentarão em turno único e os quatro melhores avançam às semifinais. A fase de mata-matas será disputada em jogos de ida e volta.
Primeiros jogos
A primeira rodada terá início neste domingo, com todos os jogos às 15h. Flamengo de São Pedro e As Mina de Candiota se enfrentam em Tenente Portela. Enquanto Benfica e Dr. Salomé Goulart Raiz jogam no RGM Sports, em Gravataí. E Futebol com Vida e União Forquetense duelam no CT Futvida, em Viamão.
Como há número ímpar de times, em cada rodada um deles folgará. Na inicial, será o Brasil de Farroupilha.
Transmissão
A FGF confirmou que vai transmitir todos os jogos no seu canal do Youtube.
Premiações
A FGF também informou que, neste ano, não haverá premiação em dinheiro no Gauchão Feminino. Assim como na última temporada, a entidade dará aos clubes uma cota financeiro por jogo.
Vaga em disputa
O time do Interior com melhor colocação garantirá vaga na Série A-3 do Brasileirão Feminino. Na última temporada, o Brasil-Far venceu a disputa.
Inscrição de atletas
Os clubes podem inscrever atletas para a disputa do Gauchão Feminino até o último dia útil antes do início das semifinais. Levando em consideração a tabela básica divulgada, o prazo se encerraria em 30 de outubro.
Apenas gurias com mais de 16 anos poderão disputar o Gauchão. Além disso, uma atleta só poderá se transferir para outro time até o último dia antes do início da segunda fase — pela tabela básica, o prazo seria em 18 de setembro.
Cartões amarelos e vermelhos
Os cartões amarelos serão zerados ao término da primeira fase e, depois, quando se encerrar a segunda fase. A única exceção ocorre se atletas ou integrantes das comissões técnicas tiverem de cumprir suspensão automática. A partir dos mata-matas, os cartões amarelos não serão mais zerados.
Condição dos estádios
Os jogos só poderão ocorrer em estádios que tenham Alvará do Corpo dos Bombeiros (APPCI). A partir da segunda fase, a capacidade mínima permitida será de 500 espectadores. Enquanto na final, o número sobe para 10 mil.
Tabela divulgada
Primeira fase
1ª rodada — 2/8 (domingo), 15h:
- Flamengo de São Pedro x As Mina de Candiota
- Benfica x Dr. Salomé Goulart Raiz
- Futebol com Vida x União Forquetense
2ª rodada — 9/8 (domingo), 15h:
- União Forquetense x Benfica
- Dr. Salomé Goulart Raiz x Flamengo de São Pedro
- Brasil-Far x Futebol com Vida
3ª rodada — 16/8 (domingo), 15h:
- Flamengo de São Pedro x Futebol com Vida
- As Mina de Candiota x Brasil-Far
- Dr. Salomé Goulart Raiz x União Forquetense
4ª rodada — 22/8 (sábado), 15h:
- Futebol com Vida x Benfica
- Brasil-Far x Flamengo de São Pedro
- União Forquetense x As Mina de Candiota
5ª rodada — 30/8 (domingo), 15h:
- As Mina de Candiota x Dr. Salomé Goulart Raiz
- Flamengo de São Pedro x União Forquetense
- Benfica x Brasil-Far
6ª rodada — 5/9 (sábado), 15h:
- Futebol com Vida x As Mina de Candiota
- Brasil-Far x Dr. Salomé Goulart Raiz
- Benfica x Flamengo de São Pedro
7ª rodada — 13/9 (domingo), 15h:
- As Mina de Candiota x Benfica
- Dr. Salomé Goulart Raiz x Futebol com Vida
- União Forquetense x Brasil-Far
Próximas fases
- Segunda fase — 20/9 a 25/10
- Semifinais — 1º/11 (ida) e 22/11 (volta)
- Final — 6/12 (ida) e 13/12 (volta)