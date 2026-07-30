Gauchão Feminino 2026: conheça os participantes e a fórmula de disputa 

Troféu do Gauchão Feminino ficou com o Grêmio em 2025. Matheus Pé / FGF/Divulgação

O Gauchão Feminino se inicia no domingo (2), com 10 times. A final está prevista para 13 de dezembro.

Nesta temporada, além de Grêmio, Inter e Juventude, também vão disputar a competição: As Mina de Candiota, Brasil de Farroupulha, Dr. Salomé Goulart Raiz, Flamengo de São Pedro, União Forquetense, Estrela Benfica e Futebol com Vida.

Na fase inicial, os três times gaúchos que disputam o Brasileirão Feminino não estarão em campo. Então, as sete equipes restantes duelarão em turno único para definir as três classificadas à próxima fase.

Na segunda etapa, Grêmio, Inter e Juventude também jogarão. Os seis times se enfrentarão em turno único e os quatro melhores avançam às semifinais. A fase de mata-matas será disputada em jogos de ida e volta.

Primeiros jogos

A primeira rodada terá início neste domingo, com todos os jogos às 15h. Flamengo de São Pedro e As Mina de Candiota se enfrentam em Tenente Portela. Enquanto Benfica e Dr. Salomé Goulart Raiz jogam no RGM Sports, em Gravataí. E Futebol com Vida e União Forquetense duelam no CT Futvida, em Viamão.

Como há número ímpar de times, em cada rodada um deles folgará. Na inicial, será o Brasil de Farroupilha.

Transmissão

A FGF confirmou que vai transmitir todos os jogos no seu canal do Youtube.

Premiações

A FGF também informou que, neste ano, não haverá premiação em dinheiro no Gauchão Feminino. Assim como na última temporada, a entidade dará aos clubes uma cota financeiro por jogo.

Vaga em disputa

O time do Interior com melhor colocação garantirá vaga na Série A-3 do Brasileirão Feminino. Na última temporada, o Brasil-Far venceu a disputa.

Inscrição de atletas

Os clubes podem inscrever atletas para a disputa do Gauchão Feminino até o último dia útil antes do início das semifinais. Levando em consideração a tabela básica divulgada, o prazo se encerraria em 30 de outubro.

Apenas gurias com mais de 16 anos poderão disputar o Gauchão. Além disso, uma atleta só poderá se transferir para outro time até o último dia antes do início da segunda fase — pela tabela básica, o prazo seria em 18 de setembro.

Cartões amarelos e vermelhos

Os cartões amarelos serão zerados ao término da primeira fase e, depois, quando se encerrar a segunda fase. A única exceção ocorre se atletas ou integrantes das comissões técnicas tiverem de cumprir suspensão automática. A partir dos mata-matas, os cartões amarelos não serão mais zerados.

Condição dos estádios

Os jogos só poderão ocorrer em estádios que tenham Alvará do Corpo dos Bombeiros (APPCI). A partir da segunda fase, a capacidade mínima permitida será de 500 espectadores. Enquanto na final, o número sobe para 10 mil.

Tabela divulgada

Primeira fase

1ª rodada — 2/8 (domingo), 15h:

Flamengo de São Pedro x As Mina de Candiota

Benfica x Dr. Salomé Goulart Raiz

Futebol com Vida x União Forquetense

2ª rodada — 9/8 (domingo), 15h:

União Forquetense x Benfica

Dr. Salomé Goulart Raiz x Flamengo de São Pedro

Brasil-Far x Futebol com Vida

3ª rodada — 16/8 (domingo), 15h:

Flamengo de São Pedro x Futebol com Vida

As Mina de Candiota x Brasil-Far

Dr. Salomé Goulart Raiz x União Forquetense

4ª rodada — 22/8 (sábado), 15h:

Futebol com Vida x Benfica

Brasil-Far x Flamengo de São Pedro

União Forquetense x As Mina de Candiota

5ª rodada — 30/8 (domingo), 15h:

As Mina de Candiota x Dr. Salomé Goulart Raiz

Flamengo de São Pedro x União Forquetense

Benfica x Brasil-Far

6ª rodada — 5/9 (sábado), 15h:

Futebol com Vida x As Mina de Candiota

Brasil-Far x Dr. Salomé Goulart Raiz

Benfica x Flamengo de São Pedro

7ª rodada — 13/9 (domingo), 15h:

As Mina de Candiota x Benfica

Dr. Salomé Goulart Raiz x Futebol com Vida

União Forquetense x Brasil-Far

Próximas fases