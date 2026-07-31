Gaúcha que jogou três Copas do Mundo, Mônica fala sobre desejo de voltar ao RS: "Sou gremista, mas quem me abriu as portas foi o Inter"

A zagueira gaúcha Mônica Hickmann, com três participações em Copas do Mundo pela Seleção Brasileira, abriu o jogo sobre os próximos passos da carreira no podcast Resenha das Gurias.

Revelada pelo Inter e torcedora do Grêmio, ela afirma manter vivas as raízes com o Rio Grande do Sul e o sonho de encerrar a carreira no futebol gaúcho.

Mônica disputou as Copas do Mundo de 2015, 2019 e 2023. Thais Magalhães / Divulgação/CBF

Na entrevista, a defensora de 39 anos falou sobre os desafios da trajetória no futebol, avaliou o momento atual e comentou as possibilidades para o futuro, sem descartar novos projetos dentro e fora dos gramados.

Com vasta experiência no cenário internacional, Mônica também refletiu sobre a evolução do futebol feminino e o legado que espera deixar para as próximas gerações de atletas.