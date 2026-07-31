Futebol feminino

Resenha das Gurias
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Gaúcha que jogou três Copas do Mundo, Mônica fala sobre desejo de voltar ao RS: "Sou gremista, mas quem me abriu as portas foi o Inter"

Zagueira de 39 anos, que está no Madrid CFF, relembra a carreira e as raízes no Estado

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