Gaúcha que jogou três Copas do Mundo, Mônica fala sobre desejo de voltar ao RS: "Sou gremista, mas quem me abriu as portas foi o Inter"

A zagueira gaúcha Mônica Hickmann, com três participações em Copas do Mundo pela Seleção Brasileira, abriu o jogo sobre os próximos passos da carreira no podcast Resenha das Gurias.
Revelada pelo Inter e torcedora do Grêmio, ela afirma manter vivas as raízes com o Rio Grande do Sul e o sonho de encerrar a carreira no futebol gaúcho.
Na entrevista, a defensora de 39 anos falou sobre os desafios da trajetória no futebol, avaliou o momento atual e comentou as possibilidades para o futuro, sem descartar novos projetos dentro e fora dos gramados.
Com vasta experiência no cenário internacional, Mônica também refletiu sobre a evolução do futebol feminino e o legado que espera deixar para as próximas gerações de atletas.
O Resenha das Gurias tem episódio inédito sobre futebol feminino toda semana. O podcast pode ser acessado pelas principais plataformas de áudio, como Spotify e Deezer, além do site e aplicativo de GZH.