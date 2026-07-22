Flamengo x Grêmio: tudo sobre o jogo da 13ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

O Grêmio enfrenta o Flamengo na sexta-feira (22), às 19h, no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Flamengo x Grêmio

Flamengo: Vivi Holzel; Monalisa, Núbia, Flávia Mota e Jucinara; Djeni, Ju Ferreira e Kaylane; Fabi Simões (Laysa), Mariana e Fernanda. Técnico: Celso Silva.

Grêmio: Lucilene; Mónica Ramos, Rodríguez e Allyne (Day Silva); Dani Barão, Bia Santos (Amanda Brunner), Camila Pini e Camila Arrieta; Giovaninha, Gisele e Leidiane. Técnica: Jéssica de Lima.

Arbitragem para Flamengo x Grêmio

Cassia Franca De Souza (DF), auxiliada por Naiara Mendes Tavares (RJ) e Gabrielle da Silva Felizardo (RJ).

Onde assistir a Flamengo x Grêmio

O SporTV anuncia a transmissão.

Como chegam Flamengo x Grêmio

Flamengo

O Flamengo vem de classificação sobre o 3B da Amazônia, na Copa do Brasil. Durante a pausa para a Copa do Mundo, o time carioca disputou a Ladies Cup e foi vice-campeão. O time tem uma dúvida no ataque, entre Fabi Simões e Laysa, que disputam a vaga entre as titulares.

Grêmio

O Grêmio volta a ter todo o elenco à disposição após a parada para a disputa da Copa do Mundo. As atacantes Giovaninha e Gisele e a goleira Lucilene treinaram e devem ser opções para o confronto com o Flamengo. A expectativa é de que as três sejam titulares.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.

Os dois piores times serão rebaixados à Série A-2. Será a última edição com essa determinação. Em 2027, serão quatro equipes passando pelo descenso.