Esperança da Seleção Feminina, ex-Inter relembra passagem pelo clube: "A torcida colorada me acolheu"

Revelação do futebol feminino brasileiro, a atacante Priscila vive a expectativa da Copa do Mundo Feminina de 2027.

Revelada pelo Inter e atualmente no América do México, a atacante de 21 anos rapidamente se consolidou como uma das principais promessas da nova geração da Seleção Brasileira.

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A jogadora foi peça importante na conquista da medalha de prata olímpica em 2024. Ela protagonizou uma das principais cenas da campanha. Depois de marcar o gol que abriu o caminho da vitória do Brasil sobre a Espanha, comemorou com um grito de raiva na cara da goleira Cata Coll.

Priscila provoca a goleira Cata Coll. Clement Mahoudeau / AFP

Uma sequência de graves lesões tirou Priscila dos gramados por mais de um ano. Logo depois de voltar, a atacante foi chamada para um período de treinamentos com a Seleção.

Neste episódio, Priscila fala sobre a adaptação ao futebol mexicano, os desafios de atuar no Exterior, a evolução da carreira, os sonhos com a camisa amarelinha e as metas para os próximos anos.

Confira essa conversa sobre talento, superação e o futuro de uma das atacantes mais promissoras do Brasil.