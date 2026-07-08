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Resenha das Gurias
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Esperança da Seleção Feminina, ex-Inter relembra passagem pelo clube: "A torcida colorada me acolheu"

Atacante Priscila foi revelada pelo Colorado e atualmente joga no futebol mexicano, onde sofreu várias lesões

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