Futebol feminino

Rodada 13 
Notícia

Do que o Inter precisa para entrar no G-4 do Brasileirão Feminino

Gurias Coloradas estão na oitava colocação, com 20 pontos

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Carolina Freitas

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