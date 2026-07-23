Do que o Inter precisa para entrar no G-4 do Brasileirão Feminino

Gurias Coloradas em preparação para enfrentar o Fluminense. Lucas Costa / Inter/Divulgação

Após a classificação na Copa do Brasil, as Gurias Coloradas voltam suas atenções à disputa do Brasileirão Feminino. Nesta sexta-feira (24), às 20h, receberão o Fluminense no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Em oitavo, com 20 pontos, o Inter pode até encerrar a rodada na quarta colocação. Para isso, tem de vencer e torcer por resultados paralelos.

Além do seu jogo, interessam ao Colorado outros quatro duelos. Ferroviária, Flamengo, Cruzeiro e Bahia, que estão à frente do Inter, não podem vencer. Empates e derrotas destes times servem para o time gaúcho.

Se todos os resultados forem favoráveis, a equipe de Maurício Salgado chegará aos 23 pontos e ultrapassará os quatro adversários, terminando a 13ª rodada na quarta colocação.

Jogos que interessam ao Inter:

sexta, 19h: Flamengo x Grêmio

x Grêmio sexta, 20h: Inter x Fluminense

x Fluminense sexta, 21h30min: Cruzeiro x São Paulo

x São Paulo domingo, 15h: Juventude x Ferroviária

segunda, 19h: Bahia x Botafogo

Do que o Inter precisa:

vencer o Fluminense;

torcer por derrotas ou empates de Ferroviária, Flamengo, Bahia e Cruzeiro.