Do que o Grêmio precisa para entrar no G-8 do Brasileirão Feminino

Mosqueteiras em preparação para enfrentar o Flamengo. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

Após cerca de dois meses de parada para a Copa do Mundo, as Mosqueteiras voltarão a campo pelo Brasileirão Feminino. Nesta sexta-feira (24), às 19h, enfrentarão o Flamengo no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Atualmente, na nona colocação, com 17 pontos, o Grêmio não depende apenas de si para ingressar no G-8. Além de vencer, o Tricolor também terá de ficar de olho em dois outros jogos.

O principal é o confronto do Inter contra o Fluminense, também na sexta-feira. Nesta partida, apenas a derrota colorada interessa. Atualmente, o rival está em oitavo, com 20 pontos.

Para além deste jogo, há outro adversário que pode alcançar o Grêmio. No entanto, a situação é bem peculiar. Para ultrapassar as Mosqueteiras, o Bragantino terá de golear o Atlético-MG por sete ou mais gols — caso o Tricolor vença pelo placar mínimo.

Neste momento, as Mosqueteiras têm a mesma pontuação das Bragantinas. No entanto, no saldo de gols, o Grêmio está à frente: 5 contra -1 das rivais.

Sendo assim, a expectativa maior fica por conta dos dois jogos que ocorrem quase que simultaneamente: se vencer e ver o Inter perder, o Tricolor terminará a 13ª rodada entre os oito melhores, pois ultrapassará o Colorado no saldo de gols — ambos terão os mesmos 20 pontos e seis vitórias.

Jogos que interessam ao Grêmio:

sexta, 19h: Flamengo x Grêmio

sexta, 20h: Inter x Fluminense

x Fluminense sábado, 17h: Bragantino x Atlético-MG

Do que o Grêmio precisa

vencer o Flamengo;

torcer por derrota do Inter para o Fluminense;

torcer para que o Bragantino não goleie o Atlético-MG por sete ou mais gols.