Futebol feminino

Rodada 13
Notícia

Do que o Grêmio precisa para entrar no G-8 do Brasileirão Feminino

Mosqueteiras estão em nono, com 17 pontos 

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Carolina Freitas

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