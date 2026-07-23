Do que o Grêmio precisa para entrar no G-8 do Brasileirão Feminino

Após cerca de dois meses de parada para a Copa do Mundo, as Mosqueteiras voltarão a campo pelo Brasileirão Feminino. Nesta sexta-feira (24), às 19h, enfrentarão o Flamengo no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.
Atualmente, na nona colocação, com 17 pontos, o Grêmio não depende apenas de si para ingressar no G-8. Além de vencer, o Tricolor também terá de ficar de olho em dois outros jogos.
O principal é o confronto do Inter contra o Fluminense, também na sexta-feira. Nesta partida, apenas a derrota colorada interessa. Atualmente, o rival está em oitavo, com 20 pontos.
Para além deste jogo, há outro adversário que pode alcançar o Grêmio. No entanto, a situação é bem peculiar. Para ultrapassar as Mosqueteiras, o Bragantino terá de golear o Atlético-MG por sete ou mais gols — caso o Tricolor vença pelo placar mínimo.
Neste momento, as Mosqueteiras têm a mesma pontuação das Bragantinas. No entanto, no saldo de gols, o Grêmio está à frente: 5 contra -1 das rivais.
Sendo assim, a expectativa maior fica por conta dos dois jogos que ocorrem quase que simultaneamente: se vencer e ver o Inter perder, o Tricolor terminará a 13ª rodada entre os oito melhores, pois ultrapassará o Colorado no saldo de gols — ambos terão os mesmos 20 pontos e seis vitórias.
Jogos que interessam ao Grêmio:
- sexta, 19h: Flamengo x Grêmio
- sexta, 20h: Inter x Fluminense
- sábado, 17h: Bragantino x Atlético-MG
Do que o Grêmio precisa
- vencer o Flamengo;
- torcer por derrota do Inter para o Fluminense;
- torcer para que o Bragantino não goleie o Atlético-MG por sete ou mais gols.
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