De volta ao RS, atacante do Inter projeta o segundo semestre: "Temos três competições e três chances de título"

A atacante Caty é a convidada do novo episódio do Resenha das Gurias e relembra a decisão de retornar ao Rio Grande do Sul, desta vez com a camisa do Internacional.
Antes, Caty vestiu a camisa do Grêmio por três temporadas. Foram 55 jogos pelas Mosqueteiras entre 2022 e 2024.
A jogadora fala também sobre os desafios da trajetória no futebol feminino e revela os bastidores do pênalti decisivo no Gre-Nal da Copa do Brasil, que garantiu a classificação colorada.
O Resenha das Gurias tem episódio inédito sobre futebol feminino toda semana. O podcast pode ser acessado pelas principais plataformas de áudio, como Spotify e Deezer, além do site e aplicativo de GZH.