Futebol feminino

Resenha das Gurias
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De volta ao RS, atacante do Inter projeta o segundo semestre: "Temos três competições e três chances de título"

Caty detalha os motivos do retorno ao futebol gaúcho e relembra o pênalti decisivo no Gre-Nal da Copa do Brasil

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