As Gurias Coloradas enfrentam o Coritiba nesta segunda-feira (20), às 16h, no Couto Pereira, em Curitiba. O duelo é válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina.
Quem vencer, avança às quartas de final. Em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Coritiba x Inter
Coritiba: Amanda Inacio; Julia Correia, Ale, Thamirys e Karoline; Joyce, Gislaine e Brendha; Iasmyn, D'Oliveira e Fran Gaucha. Técnico: Rafael Lopes.
Inter: Gabi Barbieri; Sorriso, Débora e Bianca Martins; Aninha, Lelê (Myka), Pati Llanos (Julia Bianchi) e Caty; Valéria Cantuário, Darlene e Sole Jaimes. Técnico: Mauricio Salgado.
Arbitragem para Coritiba x Inter
- Adeli Mara Monteiro (SP), auxiliada por Jennifer Cassiane Soares (PR) e Nicoli Marques Martins Luiz (PR).
Onde assistir a Coritiba x Inter
- O NSports anuncia a transmissão no Youtube.
Como chegam Coritiba x Inter
Coritiba
As Gurias do Coxa voltam a campo após cerca de 50 dias. O último confronto da equipe treinada por Rafael Lopes foi em 30 de maio, quando triunfou sobre o Heips-RJ e avançou às quartas de final da Série A-3.
Na Copa do Brasil, o Coritiba também passou pelo Heips para chegar às oitavas de final. Nas fases anteriores, havia eliminado Atlético Rio Negro-RR e Mixto-PB.
Inter
As Gurias Coloradas voltam a campo, também, depois de cerca de 50 dias. O último jogo foi em 27 de maio, quando o Inter venceu o Grêmio nos pênaltis e conquistou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil.
Para este jogo, o técnico Maurício Salgado pode ter os retornos de Julia Bianchi e Myka. As meio-campistas estavam lesionadas antes da parada para a Copa do Mundo, mas já treinam com o restante do grupo.
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