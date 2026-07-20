Futebol feminino

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Coritiba x Inter: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil Feminina

Gurias Coloradas entram em campo pelas oitavas de final da competição nacional

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