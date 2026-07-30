Copa do Mundo Feminina no Beira-Rio é ameaçada após nova rixa entre Uefa e Fifa; entenda

Beira-Rio também foi sede da Copa do Mundo de 2014, que ocorreu no Brasil. Ricardo Duarte / Agencia RBS

A Uefa anunciou, nesta quinta-feira (30), que adotará uma medida radical contra a proposta da Fifa de criar uma empresa para administrar seus torneios e vender ações a investidores privados. A entidade determinou que as 55 federações ligadas ao continente devem boicotar as competições da Fifa.

Se a medida seguir a Copa do Mundo Feminina de 2027 seria atingida. A competição vai ser realizada no Brasil e terá o Beira-Rio, em Porto Alegre, como uma das oito sedes. A Uefa garante que só mudará de ideia se a entidade máxima do futebol abrir mão da proposta.

Entenda o imbróglio

A Fifa enviou, na última terça-feira (29), uma proposta à Uefa com o intuito de criar uma empresa privada, que faça a comercialização e a organização de todas as competições da entidade.

Imediatamente, a Uefa se posicionou contra a sugestão. Depois, Concacaf e AFC também se manifestaram contrárias. Ao todo, as entidades representam 143 dos 211 membros da Fifa.

A Fifa argumenta que, com a iniciativa, o repasse para cada federação aumentaria de 8 para 20 milhões de dólares. Também informou que a ideia passará por votação com todas as associações-membro e pelo conselho da organização.

Copa do Mundo 2027

A competição está marcada para se iniciar em 24 de junho, com a participação de 32 seleções. Além do Beira-Rio, também serão sedes: Mineirão, Maracanã, Arena do Corinthians, Mané Garrincha, Castelão, Fonte Nova e Arena Pernambuco. Será a primeira vez que o Brasil receberá a Copa do Mundo Feminina.

Beira-Rio também foi sede da Copa do Mundo de 2014, que ocorreu no Brasil. Diego Vara / Agencia RBS

Veja a nota da Uefa

"A UEFA e suas 55 associações-membro estão unidas. Rejeitamos, de forma unânime e inequívoca, a proposta da FIFA de transferir participações na propriedade da Copa do Mundo e de outras competições da FIFA para investidores privados.

A Copa do Mundo não pode ser tratada como um produto de investimento. Ela é um dos maiores legados esportivos do futebol. Foi construída ao longo de gerações por jogadores, seleções nacionais e torcedores de todos os continentes. Nenhuma parte dela deve jamais ser entregue a investidores privados. A Copa do Mundo não está à venda.

É irresponsável e indefensável que uma proposta de tamanha importância para o futebol tenha sido concebida em segredo e levada à iminência de aprovação sem qualquer consulta significativa àqueles encarregados de zelar pelo esporte. Isso não é apenas uma falha profunda de liderança, mas uma abdicação do dever da FIFA como guardiã do futebol mundial.

Associações nacionais de todo o mundo deparam-se agora com um ultimato: aceitar a apropriação irreversível das maiores competições do futebol ou arcar com as consequências. Isso não é uma "decisão democrática", mas uma governança baseada na intimidação — um ato de coerção indigno de uma instituição encarregada de zelar pelo esporte global.