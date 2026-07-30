Futebol feminino

Impacto em 2027?
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Copa do Mundo Feminina no Beira-Rio é ameaçada após nova rixa entre Uefa e Fifa; entenda

Europa anunciou boicote a torneios da Fifa até que proposta de venda de ações seja cancelada

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Zero Hora

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