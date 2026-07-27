Copa do Mundo Feminina 2027: veja como se cadastrar para ser voluntário

Copa do Mundo de 2027 ocorre em junho e julho. (Thais Magalhães/CBF)

A Fifa abriu, nesta segunda-feira (27), o registro para que os voluntários se candidatem a trabalhar na Copa do Mundo Feminina de 2027, que vai ocorrer no Brasil. Serão 6 mil pessoas escolhidas para prestar apoio nas oito cidades-sede.

Quem quiser se voluntariar terá de demonstrar interesse no site da Fifa (clicando aqui) e selecionar a cidade-sede que prefere. São elas: Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife e Salvador.

As inscrições para voluntários vão abrir, de forma oficial, daqui a algumas semanas. Os únicos pré-requisitos são: ser maior de idade e ser brasileiro ou legalmente autorizados a entrar no Brasil durante a competição. Além de se comprometer com um número mínimo de turnos de voluntariado durante a Copa.

A Fifa não exige que os candidatos já tenham trabalhado com voluntariado. No entanto, o conhecimento de português ou de inglês é essencial. O domínio de outros idiomas será considerado um diferencial.

O papel dos voluntários

Durante a Copa do Mundo, os voluntários prestarão apoio em mais de 20 áreas funcionais, incluindo mídia, tecnologia, transporte, gestão de competições e operações. Haverá mais de 30 funções diferentes para os voluntários, tanto nos locais de competição quanto fora deles, desde estádios até aeroportos, centros de treinamento e hotéis.