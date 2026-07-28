Como foi a rodada do Brasileirão Feminino para os times gaúchos

Décima terceira rodada do Brasileirão Feminino terminou na segunda-feira (27). Staff Images / CBF / Divulgação

O Brasileirão Feminino teve sua 13ª rodada encerrada na segunda-feira (27). A competição conta com as participações de Grêmio, Inter e Juventude.

As Gurias Coloradas foram as únicas a vencer. Na sexta-feira (24), triunfaram sobre o Fluminense, por 1 a 0, em Porto Alegre. Com o resultado, ganharam três posições e terminaram a rodada em quinto.

Já as Mosqueteiras, também na sexta, empataram com o Flamengo, em 2 a 2, no Rio de Janeiro. O placar fez o Tricolor chegar aos 18 pontos, mas cair uma colocação, encerrando a rodada em 10º.

Por fim, o Juventude entrou em campo no domingo (26), em Flores da Cunha, e empatou com a Ferroviária em 0 a 0. Agora, o Alviverde tem 10 pontos e abriu quatro para o primeiro na zona de rebaixamento.

E agora?

Restam quatro rodadas para a definição dos oito classificados às quartas de final e os dois rebaixados à Série A-2. O Grêmio volta a campo no sábado (1º), às 20h, contra o América-MG. O duelo vai ser no Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre.

Enquanto Inter e Juventude jogam no domingo (2), às 11h, fora de casa. O Alviverde enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Enquanto o Colorado duela com o Palmeiras, na Arena Barueri.

Parte de cima e de baixo da tabela

O Corinthians segue líder, agora com 31 pontos. Enquanto a zona de rebaixamento tem Vitória e Botafogo, com seis e cinco pontos, respectivamente.

Jogos da 13ª rodada

Flamengo 2x2 Grêmio

América-MG 0x1 Santos

Inter 1x0 Fluminense

Cruzeiro 1x2 São Paulo

Mixto-MT 0x0 Palmeiras

Bragantino 2x0 Atlético-MG

Corinthians 4x0 Vitória

Juventude 0x0 Ferroviária

Bahia 2x1 Botafogo

Próxima rodada