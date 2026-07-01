CBF define datas e horários das partidas da Copa do Brasil Feminina; veja quando o Inter joga

A CBF definiu a tabela detalhada da quarta fase da Copa do Brasil Feminina. O Inter é o único gaúcho que segue vive na competição nacional.
As Gurias Coloradas vão duelar com o Coritiba, fora de casa, em 20 de julho, às 16h. O confronto ocorre no Couto Pereira, em Curitiba. A classificação será decidida em jogo único. Quem vencer, avança. Em caso de empate, a definição será nos pênaltis.
Premiações
Apenas por participar desta etapa, os times embolsarão R$ 100 mil. Os que avançarem às quartas de final levarão mais R$ 120 mil. Todas as cotas foram duplicadas em relação ao ano passado.
Todos os jogos
- 20/7, 16h — Coritiba x Inter
- 20/7, 19h — Flamengo x 3B da Amazônia
- 21/7, 16h30min — Fluminense x Cruzeiro
- 21/7, 20h — Itabirito-MG x Bahia
- 21/7, 21h45min — Vasco x São Paulo ou Mauaense-SP
- 22/7, 19h — Botafogo x Bragantino
- 22/7, 19h30min — Atlético-MG x Atlético-PI
- 23/7, 15h — Ferroviária x Corinthians