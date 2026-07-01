Futebol feminino

Quarta fase
Notícia

CBF define datas e horários das partidas da Copa do Brasil Feminina; veja quando o Inter joga

Gurias Coloradas são as únicas gaúchas ainda vivas na competição

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Carolina Freitas

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