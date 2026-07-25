"A cada dia que passa, sinto mais vontade de representar essa camisa", diz atacante do Inter após gol contra o Fluminense

Valéria Cantuário marcou o único gol do Inter contra o Fluminense. Pedro Pacheco / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas conquistaram uma vitória importante na luta pela classificação no Brasileirão Feminino. Na noite desta sexta-feira (24), venceram o Fluminense por 1 a 0 no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

O resultado foi conquistado com gol de Valéria Cantuário, no segundo tempo. Com isso, a atacante chegou a três gols com a camisa colorada. Contratada no início do ano, ela ressaltou a identificação que construiu com o clube gaúcho.

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— Quando eu chego aqui no Inter, eu me identifiquei muito com o clube. A cada dia que passa, sinto mais vontade de representar essa camisa, pela torcida, pelo dia a dia com as minhas companheiras. É um ambiente muito saudável. Então, eu digo que o gol vai sair naturalmente — completou a atacante:

— Eu vou trabalhar todos os dias para poder dar o meu máximo dentro de campo. Se não for na tática, vai na raça. Estou feliz com o nosso jogo de hoje (sexta-feira), com o resultado positivo, três pontos importantíssimos para a gente continuar em cima na tabela para conseguir a classificação.

Com contrato apenas até dezembro deste ano, Valéria Cantuário também enfatizou o desejo de permanecer no Inter na sequência:

— Depois da minha lesão, eu fui para o Flamengo e foi um ano e meio muito difícil pra mim. E quando eu chego no Inter, o Inter me abraça e eu abraço o Inter. E é por isso que eu digo, eu quero ficar no Inter, eu quero dar a vida pelo Inter, porque isso aqui é um sentimento verdadeiro.

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