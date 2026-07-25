"A cada dia que passa, sinto mais vontade de representar essa camisa", diz atacante do Inter após gol contra o Fluminense

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Palavra da artilheira
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Valéria Cantuário garantiu a vitória das Gurias Coloradas no Brasileirão Feminino

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Carolina Freitas

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