Zagueira da Seleção valoriza momento e relembra passagem pelo Inter: "Importante para o meu desenvolvimento"

Isa Haas foi titular no primeiro amistoso contra os Estados Unidos. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

O Rio Grande do Sul tem uma representante nos amistosos da Seleção Brasileira contra os Estados Unidos. A zagueira Isa Haas, natural de Montenegro, é a única entre as 26 convocadas que nasceu no estado gaúcho.

Titular na vitória por 2 a 1, no último sábado (6), viveu a emoção de contar com mais de 31 mil torcedores empurrando o Brasil rumo ao triunfo de virada. Agora, nutre a expectativa de presenciar uma nova festa nesta terça-feira (9), às 21h30min, na Arena Castelão, em Fortaleza.

— É um privilégio jogar aqui no Brasil e ter todo esse apoio. Sabemos que a galera, provavelmente, vai encher o estádio. Acho que em São Paulo já deu aquele gostinho de quero mais para quem estava na dúvida (se ia no amistoso) e quer vivenciar isso. E acho que é isso: ir plantando essa sementinha em quem ainda não está contagiado para se contagiar — afirmou Isa Haas, em entrevista exclusiva à ZH.

Com 25 anos, a defensora vem conquistando espaço com Arthur Elias e luta para disputar sua primeira Copa do Mundo pela Seleção principal. Na base, Isa Haas já teve a oportunidade de participar de um Mundial sub-17.

— A gente sabe que a briga é grande para estar lá. Tem muitas atletas e está todo mundo muito bem, todo mundo quer jogar no seu país, ainda mais uma Copa do Mundo — ressaltou:

— O que a gente faz no clube que reflete o que a gente faz aqui também, então é tentar o máximo possível focar no nosso dia a dia, estar bem, se desenvolver, cuidar, o máximo possível de tudo, para que a gente possa estar aí buscando essa lista — disse a jogadora.

Recordações do futebol brasileiro

Atualmente, a zagueira defende o América-MÉX. Formada nas categorias de base do Inter, também passou pelo Cruzeiro antes de se transferir para o futebol mexicano.

— Tive oito anos no Inter, então foi muito importante para o meu desenvolvimento como pessoa, como atleta. Isso, pra mim, foi muito importante, eu levo com muito carinho, com muita admiração, sou gaúcha acompanho desde sempre — completou, falando sobre o Cruzeiro:

— Criei uma identificação tão grande em tão pouco tempo assim, acho que as pessoas também que estavam no projeto, fizeram o projeto crescer cada vez mais e pra mim foi um privilégio ter contribuído — afirmou a zagueira.

Agora, Isa Haas estará à disposição para mais um confronto diante das norte-americanas. Após a vitória de sábado, a expectativa é por repetir o bom desempenho (e o resultado) para fechar a data Fifa com 100% de aproveitamento.