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Zagueira da Seleção valoriza momento e relembra passagem pelo Inter: "Importante para o meu desenvolvimento"

Isa Haas vem se consolidando na equipe de Arthur Elias desde a última temporada 

Carolina Freitas

Direto de Fortaleza

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