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Seleção Brasileira perde para os Estados Unidos em segundo amistoso entre as equipes

Brasil chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento; na segunda etapa, Wilson marcou para a vitória estadunidense no segundo encontro entre as duas seleções nesta data Fifa

Zero Hora

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