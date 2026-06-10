Seleção Brasileira perde para os Estados Unidos em segundo amistoso entre as equipes

Uma vitória e uma derrota é o saldo desta data Fifa para o Brasil. Nesta terça-feira (9), a Seleção Brasileira feminina perdeu para os Estados Unidos por 1 a 0 no segundo amistoso entre as equipes nesta semana, na Arena Castelão, em Fortaleza. Wilson contou com um desvio no meio do caminho e marcou o gol da vitória estadunidense.
Após este teste, o Brasil terá novos amistosos apenas em outubro. Até a disputa da Copa do Mundo de 2027, serão mais quatro datas Fifa.
A torcida que criou um caldeirão na Arena Corinthians no último sábado (6) marcou presença mais uma vez. A Arena Castelão recebeu mais de 55 mil torcedores que recepcionaram a Seleção Brasileira feminina com um mosaico da frase "jogaremos juntos" ao início da partida.
Arthur Elias mandou a campo uma equipe diferente da que venceu o último amistoso, começando pelo gol, com Lorena em vez de Lelê, que saiu com dores. Thaís Ferreira foi sacada para Isabela, Isa Haas e Mariza formarem uma linha de três. O meio ganhou Dudinha e Ary Borges, que se juntaram a Angelina. Gabi Portilho, Aline Gomes e Gio Garbelini entraram no ataque ao lado de Taína Maranhão.
A primeira etapa
O primeiro tempo foi equilibrado na medida do possível, entre faltas duras e tentativas de chegadas à área. Depois de um início truncado, o jogo esquentou a partir dos 15 minutos.
Gio Garbelini recebeu no meio, pedalou sobre a marcação e sofreu entrada dura de Lavelle, que foi punida com o cartão amarelo. A falta frontal foi marcada a alguns passos da grande área. Em jogada ensaiada, Angelina ajeitou e Tainá Maranhão apareceu para bater direto no gol, mas a bola voou ao lado da trave.
A resposta veio em seguida. Wilson passou por Isa Haas, invadiu a área e bateu no canto para boa defesa de Lorena. Poucos minutos depois, um contra-ataque em velocidade da americanas. Yohannes lançou Cooper, que venceu Mariza na corrida, e acabou chutando fraco para a goleira segurar.
Aos 30 minutos, o Brasil passou por algo pior do que tomar um gol. Em dividida com Sonnett, Dudinha levou a pior e teve que ser substituída. A meio-campista deixou o campo de maca, chorando e demonstrando dor por um possível problema no joelho. Bia Zaneratto entrou no lugar.
Na reta final da primeira etapa, as duas equipes tiveram as melhores chances. A do Brasil chegou a balançar as redes, mas a marcação foi anulada por impedimento. Em cobrança de escanteio levantada na área, a bola sobrou na esquerda para Tainá Maranhão. A atacante cruzou para a zagueira Isa Haas, que cabeceou para o gol, mas estava adiantada.
Quem permitiu que o placar fosse zerado para o intervalo foi a goleira Lorena, que operou milagres aos 49 minutos. Lavelle invadiu a área, finalizou no canto e a goleira defendeu o forte chute com o peito. Wilson, livre no centro da pequena área, ficou com o rebote e viu a bola morrer no braço esticado da brasileira.
O segundo tempo
Arthur Elias promoveu mudanças para a volta do intervalo. Gabi Portilho e Gio Garbelini deram lugar para Ludmilla e Kerolin.
As brasileiras tiveram boa chance nos minutos iniciais, mas as americanas tomaram conta do jogo em seguida. Aos nove, Lavelle disparou, se livrou da marcação e chutou cruzado no gol de Lorena. A bola saiu raspando a trave.
Aos 17, a pressão das visitantes deu resultado. Wilson superou Isa Haas em bela jogada pela lateral, levou para o meio e bateu de fora da área. A bola desviou em Isabela e saiu da rota de Lorena, que não conseguiu impedir o gol.
A partir daí, um pouco de sorte e muitas grandes defesas de Lorena impediram que a derrota fosse maior. Em um momento de desorganização, a área brasileira teve apenas uma defensora e três atacantes americanas. Moultrie, no centro da área, chutou no canto e carimbou a trave do Brasil.
Aos 26, o segundo gol das americanas quase saiu de uma cobrança de lateral. Bola na área, Trinity Rodman recebeu cara a cara com Lorena e a goleira se jogou para defender. Depois, foi a vez de Sears exigir boa defesa da brasileira.
Não bastasse a pressão dentro de campo, Arthur Elias levou o segundo amarelo e foi expulso da casamata aos 30 minutos. A temperatura aumentou entre as jogadoras e, entre faltas e reclamações, Bia Zaneratto e Tarciane também acabaram avermelhadas na reta final da partida.
As tensões ofuscaram a entrada de Marta, que deixou o banco aos 34 do segundo tempo. A camisa 10 não foi relacionada o amistoso do último sábado, pois lidava com com um problema muscular.
Amistoso internacional - 9/6/2026
Brasil (0)
Lorena; Isabela, Isa Haas (Tarciane, 26'/2ºT) e Mariza (Rafaelle, 34'/2ºT); Ary Borges (Kaylane, INT.), Angelina (Duda Sampaio, 26'/2ºT) e Dudinha (Bia Zaneratto, 32'/1ºT); Gabi Portilho (Ludmila, INT.), Aline Gomes (Raíssa Bahia, 26'/2ºT), Tainá Maranhão (Marta, 34'/2ºT) e Gio Garbelini (Kerolin, INT.).
Técnico: Arthur Elias
Estados Unidos (1)
Disckey; Emily Fox (Trinity Rodman, INT.), Wesley, Emily Sonnett e Patterson; Yohannes (Hutton, 16'/2ºT), Lindsey Heaps, Cooper e Sears; Sophia Wilson (Sentnor, 56'/2ºT) e Rose Lavelle (Moultrie, 16'/2ºT).
Técnica: Emma Hayes
GOLS: Isabela (E, contra)
CARTÕES AMARELOS: Lavelle (E), Gio Garbelini (B), Bia Zaneratto (B), Heaps (E), Tainá Maranhão (B), Hutton (E), Kerolin (B), Dickey (E), Sears (E), Marta (B)
CARTÕES VERMELHOS: Bia Zaneratto (B), Tarciane (B), Ludmila (B), Kerolin (B)
ARBITRAGEM: Paola Cebollada Lopez (ESP), auxiliada por Silvia Fernandez Perez (ESP) e Rocío Puente Pino (ESP)
PÚBLICO: 55.744
RENDA: R$ 1.727,950,00
LOCAL: Arena Castelão, em Fortaleza
Próximo jogo
- Data Fifa de outubro
- A definir
Produção: Caroline Fraga
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