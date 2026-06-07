Seleção Brasileira feminina suporta pressão e vence Estados Unidos em amistoso

A Seleção Brasileira feminina venceu os Estados Unidos de virada por 2 a 1, neste sábado (6), na Arena do Corinthians, em São Paulo. O jogo foi o primeiro de dois amistosos entre as equipes.
Os gols do Brasil saíram ainda no primeiro tempo. Depois de sair atrás no placar, com gol de Sophia Wilson aos dois minutos, a equipe comandada por Arthur Elias reagiu rápido e virou antes dos 15. Tainá Maranhão empatou de cabeça, e Bia Zaneratto fez o segundo, após tabela com Dudinha.
Na segunda etapa, as norte-americanas aumentaram a pressão. Lelê fez defesas importantes, incluindo uma bola que desviou no travessão. A zagueira Isa Haas também salvou quase em cima da linha, aos 12 minutos. No contra-ataque, Gio Garbelini teve chance de ampliar, mas desperdiçou em frente ao gol.
Com o resultado, o Brasil larga na frente nesta série preparatória visando à Copa do Mundo da categoria, que ocorre no país, em 2027. O próximo compromisso será na terça-feira (9), às 21h30min, na Arena Castelão, em Fortaleza.
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