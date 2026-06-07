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Seleção Brasileira feminina suporta pressão e vence Estados Unidos em amistoso

Partida foi a primeira dos dois jogos contra a equipe norte-americana; Tainá Maranhão e Bia Zaneratto marcaram os gols da equipe de Arthur Elias

Zero Hora

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