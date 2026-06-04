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Família famosa
Notícia

Quem é Trinity Rodman, filha de astro da NBA, destaque da seleção dos EUA e jogadora mais bem paga do mundo 

Atacante do Washington Spirit estará à disposição para os amistosos contra o Brasil 

Carolina Freitas

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