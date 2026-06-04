Quem é Trinity Rodman, filha de astro da NBA, destaque da seleção dos EUA e jogadora mais bem paga do mundo 

Trinity Rodman defende o Washington Spirit. Foto por CAEAN COUTO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Grande potência do futebol feminino mundial, a seleção dos Estados Unidos enfrentará o Brasil nesta data Fifa, e a técnica Emma Hayes terá algumas estrelas à disposição para as partidas, que serão disputadas em São Paulo e Fortaleza.

Entre elas está a atacante Trinity Rodman. Com apenas 24 anos, a jogadora do Washington Spirit já vem escrevendo o seu nome na história do futebol estadunidense.

Em 2024, integrou o elenco que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris. No ano anterior, ela esteve em campo na Copa do Mundo disputada na Austrália e na Nova Zelândia.

Trinity Rodman foi eleita a revelação do ano na NWSL em 2021 e, na temporada seguinte, foi indicada ao Bola de Ouro, terminando na 18ª posição entre as melhores jogadoras do mundo.

Em 2024, ela também foi escolhida pelo The Guardian como a quinta melhor jogadora do mundo. E, em janeiro deste ano, renovou com o Washington Spirit por um salário anual de 2 milhões de dólares, tornando a atleta mais bem paga do mundo, segundo a CNN.

Família famosa

A família de Trinity é famosa no meio esportivo. A atacante é filha do ex-jogador de basquete Dennis Rodman. Lenda da NBA, o ex-pivô conquistou cinco títulos da liga, disputou duas vezes o All-Star Game, foi eleito duas vezes o melhor defensor do ano e está no Hall da Fama do Basquete.

Ícone do basquete e uma celebridade polêmica fora das quadras, Rodman nunca conseguiu ter uma boa relação com a filha. Em 2024, a atacante disse, no podcast Call Her Daddy, que Dennis nunca foi um pai: "Só de sangue, mas nada além disso".

Escritora

Além da carreira de atleta, Trinity também escreveu um livro. Em 2022, ela lançou a obra infantil Wake Up and Kick It, em parceria com a Adidas.

Agora, a jogadora tenta seguir fazendo história dentro e fora de campo. No sábado (6), ela estará em campo na partida contra o Brasil, na Arena do Corinthians, em São Paulo, a partir das 18h30min.