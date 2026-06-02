Quem é Fabi Guedes, auxiliar técnica da Seleção Brasileira na data Fifa

Fabi Guedes já foi jogadora e atualmente é técnica do Atlético-MG. Daniela Veiga / Atlético-MG/Divulgação

A Seleção Brasileira terá uma novidade na casamata para os amistosos contra os Estados Unidos, neste sábado (6), às 18h30min, na Arena do Corinthians e na próxima terça (9), na Arena Castelão, às 21h30min. Convocada junto das atletas, Fabi Guedes será a auxiliar técnica de Arthur Elias nos dois próximos jogos.

A escolha faz parte de uma imposição da Fifa, anunciada em março, para as seleções femininas. A partir de setembro, todos os times precisarão ter pelo menos duas mulheres na comissão técnica e uma delas terá de ser a treinadora principal ou a auxiliar.

— Nós estamos nos antecipando à regra da Fifa. A partir desses amistosos, será uma prática da seleção principal, podendo ser as nossas próprias treinadoras, da base, ou profissionais convocadas para estarem conosco — explicou Cris Cambaré, coordenadora de seleções femininas da CBF.

Assim, Fabi Guedes é a primeira a ser convocada pela CBF nesses novos moldes. Com 44 anos, ela tem 26 anos de carreira e também já foi jogadora. Atualmente, é a comandante do Atlético-MG.

— Para mim, é a oportunidade de contribuir e de aprender da melhor maneira possível. Já estou estudando bastante os Estados Unidos e quero trazer os aprendizados para o clube também — disse, em material divulgado pela CBF.

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Fabi Guedes está no Atlético-MG desde a última temporada. Daniela Veiga / Atlético-MG/Divulgação

Formada em Educação Física e pós-graduada em Futebol, a profissional também possui Licença Pro da CBF. Na carreira, chegou a ser auxiliar técnica de Bragantino, Audax e Santos antes de receber a oportunidade nas Vingadoras.

Desde 2025, está à frente da equipe mineira. Na última temporada, levou o time à elite do Brasileirão Feminino e, agora, luta pela permanência do time na Série A-1. O trabalho vem sendo valorizado pelas atletas que trabalham com Fabi.

— É um trabalho muito bom, que nos ajuda no desenvolvimento ao longo dos jogos e treinos. Para mim, está sendo bom, estou conseguindo me adaptar ao estilo de jogo que ela quer. E o que foi de mais positivo, para o meu desenvolvimento, foi a confiança que ela depositou em mim — afirmou a atacante Thalita, que conquistou o espaço entre as titulares do Fabi Guedes, e também fez história com a camisa do Juventude.

Agora, junto de Arthur Elias, estará no comando de uma Seleção que busca fazer história. No 35º confronto entre as equipes, o Brasil busca apenas a sua quinta vitória. Desta vez, diante do torcedor que já se apronta para receber a Copa do Mundo em 2027.