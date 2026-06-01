Quais os times classificados e quando começa a próxima fase da Copa do Brasil Feminina 

A Copa do Brasil Feminina já tem 15 dos 16 times classificados às oitavas de final. As Gurias Coloradas são as únicas gaúchas que seguem vivas na disputa da competição.
A vaga em aberto será disputada entre Mauaense-SP e São Paulo. A partida está marcada apenas para o dia 6 de julho, com horário a definir.
A data distante se deve por um erro direto de arbitragem no duelo entre o Mauaense-SP e o Itacoatiara-AM, na segunda fase. A equipe paulista venceu por 1 a 0, mas a bola havia entrado por um buraco na rede.
O STJD anulou a partida e obrigou que os times se enfrentassem novamente. No segundo confronto, os paulistas venceram por 3 a 0 e selaram a classificação.
Próxima fase
Agora, há a pendência pelo duelo entre São Paulo e Mauaense-SP antes do sorteio das oitavas de final. Na próxima fase, os 16 times classificados serão colocados no mesmo pote e todos poderão se enfrentar. As partidas estão previstas para 22 de julho.
O mando de campo também será sorteado, e os confrontos seguem em jogo único. A partir das quartas de final, os duelos serão em ida e volta.
Por participar das oitavas de final, os times ganham R$ 100 mil. Os oito que avançarem às quartas receberão mais R$ 120 mil.
Times classificados às oitavas
- 3B da Amazônia
- Atlético-MG
- Atlético-PI
- Bahia
- Botafogo
- Bragantino
- Corinthians
- Coritiba
- Cruzeiro
- Ferroviária
- Flamengo
- Fluminense
- Inter
- Itabirito-MG
- Vasco
- Mauaense-SP ou São Paulo
Premiações da Copa do Brasil
- 1ª fase: R$ 50 mil (32 clubes)
- 2ª fase: R$ 70 mil (32 clubes)
- 3ª fase: R$ 80 mil (32 clubes)
- Oitavas de final: 100 mil (16 clubes)
- Quartas de final: R$ 120 mil (8 clubes)
- Semifinais: R$ 140 mil (4 clubes)
- Final: 200 mil para campeão e vice (2 clubes)
- Vice-campeão: R$ 1 milhão
- Campeão: R$ 2 milhões
Calendário das próximas fases
- Oitavas de final: 22 de julho
- Quartas de final: 5 de agosto (ida) e 19 de agosto (volta)
- Semifinais: 4 de novembro (ida) e 8 de novembro (volta)
- Final: 11 de novembro (ida) e 15 de novembro (volta)
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