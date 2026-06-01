Quais os times classificados e quando começa a próxima fase da Copa do Brasil Feminina 

Gurias Coloradas se classificaram ao eliminar o Grêmio. Leandro Monks / Inter/Divulgação

A Copa do Brasil Feminina já tem 15 dos 16 times classificados às oitavas de final. As Gurias Coloradas são as únicas gaúchas que seguem vivas na disputa da competição.

A vaga em aberto será disputada entre Mauaense-SP e São Paulo. A partida está marcada apenas para o dia 6 de julho, com horário a definir.

A data distante se deve por um erro direto de arbitragem no duelo entre o Mauaense-SP e o Itacoatiara-AM, na segunda fase. A equipe paulista venceu por 1 a 0, mas a bola havia entrado por um buraco na rede.

O STJD anulou a partida e obrigou que os times se enfrentassem novamente. No segundo confronto, os paulistas venceram por 3 a 0 e selaram a classificação.

Próxima fase

Agora, há a pendência pelo duelo entre São Paulo e Mauaense-SP antes do sorteio das oitavas de final. Na próxima fase, os 16 times classificados serão colocados no mesmo pote e todos poderão se enfrentar. As partidas estão previstas para 22 de julho.

O mando de campo também será sorteado, e os confrontos seguem em jogo único. A partir das quartas de final, os duelos serão em ida e volta.

Por participar das oitavas de final, os times ganham R$ 100 mil. Os oito que avançarem às quartas receberão mais R$ 120 mil.

Times classificados às oitavas

3B da Amazônia

Atlético-MG

Atlético-PI

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Coritiba

Cruzeiro

Ferroviária

Flamengo

Fluminense

Inter

Itabirito-MG

Vasco

Mauaense-SP ou São Paulo

Premiações da Copa do Brasil

1ª fase: R$ 50 mil (32 clubes)

R$ 50 mil (32 clubes) 2ª fase: R$ 70 mil (32 clubes)

R$ 70 mil (32 clubes) 3ª fase: R$ 80 mil (32 clubes)

R$ 80 mil (32 clubes) Oitavas de final: 100 mil (16 clubes)

100 mil (16 clubes) Quartas de final: R$ 120 mil (8 clubes)

R$ 120 mil (8 clubes) Semifinais: R$ 140 mil (4 clubes)

R$ 140 mil (4 clubes) Final: 200 mil para campeão e vice (2 clubes)

200 mil para campeão e vice (2 clubes) Vice-campeão: R$ 1 milhão

R$ 1 milhão Campeão: R$ 2 milhões

Calendário das próximas fases

Oitavas de final: 22 de julho

22 de julho Quartas de final: 5 de agosto (ida) e 19 de agosto (volta)

5 de agosto (ida) e 19 de agosto (volta) Semifinais: 4 de novembro (ida) e 8 de novembro (volta)

4 de novembro (ida) e 8 de novembro (volta) Final: 11 de novembro (ida) e 15 de novembro (volta)

Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar