Porto Alegre ganha mural exclusivo em contagem regressiva para a Copa do Mundo Feminina

Obra está na rua João Alfredo, na Cidade Baixa. Fifa / Divulgação

Falta um ano para a Copa do Mundo Feminina no Brasil, e Porto Alegre, que é uma das oito cidades-sede do torneio de 2027, ganhou um mural exclusivo para celebrar o evento. A obra, localizada no bairro João Alfredo, na Cidade Baixa, faz parte de uma série de intervenções artísticas.

Cada cidade recebeu um painel que traduz a paixão pelo futebol por meio da arte, sempre sob uma perspectiva feminina.

A da Capital é da artista Carla Barth. Conhecida por criar universos fantásticos, a artista constrói sua linguagem artística a partir de referências do folclore, da mitologia e de seres imaginários.

A artista desenvolveu as artes originais, incluindo o mural. Com uma trajetória que atravessa fronteiras, Barth já apresentou seus trabalhos no Brasil e em países como Estados Unidos, Espanha, França, Itália, Taiwan e Colômbia.

Carla Barth assina a obra de Porto Alegre. Divulgação / Fifa

Na inauguração, ela falou sobre a importância da obra e da representatividade:

— A obra representa um momento de comemoração do futebol feminino. Cada uma representa mais um momento. É o protagonismo da mulher. Essa é a ideia — destacou a artista.