Marta pode jogar contra os Estados Unidos em Fortaleza? Arthur Elias responde 

Marta recebeu muito carinho na Arena do Corinthians. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A grande expectativa do torcedor brasileiro sempre é vê-la em campo. Dona de seis bolas de ouro, Marta representa uma parte importante da história do futebol feminino e, por isso, é idolatrada em todos os cantos do mundo.

Nos estádios que a Seleção Brasileira joga, não é diferente. Na Arena do Corinthians, Marta foi ausência por um edema na coxa esquerda e não pôde participar da vitória por 2 a 1 sobre os Estados Unidos, no sábado (6). Agora, a camisa 10 é dúvida para o segundo confronto diante das norte-americanas, na Arena Castelão, em Fortaleza, nesta terça-feira (9).

— A Marta está super bem. Inclusive, treinou hoje (sábado). Foi uma opção em conjunto de todos: departamento médico, eu e a atleta. Temos muita prudência nesse momento por se tratar de uma data Fifa, nenhuma competição oficial, para que ela possa fazer diferença no próximo jogo, esteja pronta — explicou Arthur Elias.

Busca pela vaga

Após o primeiro amistoso contra os Estados Unidos, Marta fez questão de dar uma volta olímpica pela Arena do Corinthians, saudando os mais de 31 mil torcedores que se fizeram presentes no jogo. A rainha ainda fez fotos e autografou camisas. Em entrevista à ge tv, garantiu estar bem para o próximo amistoso.

Com 40 anos, Marta já soma seis Olimpíadas e seis Copas do Mundo no currículo. Agora, ainda atuando em alto nível no Orlando Pride, luta por uma vaga entre as 26 convocadas para o Mundial de 2027, que vai acontecer no Brasil.