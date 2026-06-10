Marta detona arbitragem de Brasil x Estados Unidos: "Palhaçada"

Marta, que entrou aos 34 do segundo tempo, desabafou sobre a derrota e fez duras críticas à árbitra de campo. ge tv / Youtube / Reprodução

A Seleção Brasileira feminina perdeu para os Estados Unidos por 1 a 0 na noite de terça-feira (9), no segundo amistoso entre as equipes nesta data Fifa. A partida ocorreu na Arena Castelão, em Fortaleza, diante de 55 mil torcedores.

Apesar do nome, o clima dentro de campo não foi amistoso. Depois de um primeiro tempo truncado, com faltas marcadas e não dadas, cartões amarelos distribuídos e jogadoras na bronca com a arbitragem, a tensão atingiu seu auge na reta final da partida.

Bia Zaneratto levou o segundo amarelo por reclamação e acabou expulsa. Tarciane recebeu o vermelho direto por deixar o cotovelo no rosto da atacante americana. Depois do apito final, as brasileiras foram tirar satisfação com a arbitragem, o que rendeu mais vermelhos para Kerolin e Ludmila. Amarelos também foram distribuídos para a equipe dos Estados Unidos.

Após a partida, Marta, que entrou aos 34 do segundo tempo, desabafou sobre a derrota e fez duras críticas à árbitra de campo:

— Ela queria ser o espetáculo. Uma galera dessa vem assistir o jogo pra ela fazer uma palhaçada dessa. Sinto muito, mas esse tipo de arbitragem não pode acontecer, principalmente num Brasil x Estados Unidos — disse.

A volante Angelina ecoou a reclamação da camisa 10. Ela ainda expôs incômodo das brasileiras com atitudes das americanas:

— Uma das atletas que deu uma entrevista falando que é uma atmosfera muito legal (jogar no Brasil), em campo estava ali falando que a gente era uma m..., que a gente não sabia jogar bola. Então assim, é uma p... falta de respeito, tanto da arbitragem quanto das atletas de lá, que falam, falam, falam, mas quando não tem câmera falam um monte de m... dentro de campo — comentou.

Após este teste, o Brasil terá novos amistosos apenas em outubro. Até a disputa da Copa do Mundo de 2027, serão mais quatro datas Fifa.

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