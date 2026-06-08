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Lateral da Seleção destaca momento e enfatiza gratidão ao Grêmio: "Abriu as portas para mim"

Raissa Bahia atuava pelo Tricolor antes de transferir-se para o Palmeiras e receber as primeiras oportunidades com Arthur Elias 

Carolina Freitas

Direto de Fortaleza

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