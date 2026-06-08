Lateral da Seleção destaca momento e enfatiza gratidão ao Grêmio: "Abriu as portas para mim"

Raissa Bahia já defendeu as cores do Grêmio. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A temporada de 2026 vem sendo mágica para a lateral Raissa Bahia, do Palmeiras. Contratado pelo Alviverde no meio da última temporada, começou a receber oportunidades na Seleção Brasileira feminina e, agora, nutre o sonho de disputar sua primeira Copa do Mundo.

— Estava nos meus planos lutar para estar na Seleção Brasileira, mas aconteceu de uma forma que eu não esperava. Deus é muito bom, estou muito feliz de estar participando dessas últimas convocações — afirmou a lateral, em entrevista exclusiva à ZH.

Natural de Jacobina, no interior da Bahia, a jogadora começou a chamar atenção do futebol brasileiro ao defender o Grêmio. Foram cinco temporadas no Tricolor gaúcho antes de se transferir para o futebol paulista. Agora, ela valoriza a história que construiu em Porto Alegre.

— Foi um lugar que abriu portas pra mim, que me formou também, de certa forma. Então, eu tenho muita gratidão ao Grêmio, pelas pessoas que passaram por lá junto comigo também. Sobre as meninas (atletas que seguem no clube), a gente tem um elo muito bom, muito legal. Não tenho nem o que falar — ressaltou Raissa Bahia.

Com apenas 22 anos, a lateral vive a expectativa de disputar sua primeira grande competição pela Seleção Brasileira:

— Ainda não consigo imaginar, porque eu nunca vivenciei isso, mas é como eu falei, estou me preparando, vou continuar me preparando muito, para que se essa oportunidade chegar, eu possa aproveitar — finalizou.

Agora, ela e o restante da delegação brasileira terão mais um desafio pela frente. Na terça-feira (9), a Seleção reencontra os Estados Unidos após a vitória por 2 a 1 no último sábado (6). O duelo que encerra a data Fifa será na Arena Castelão, em Fortaleza, a partir das 21h30min.