Kerolin enfatiza importância do torcedor em duelos contra os Estados Unidos: "Ajuda muito dentro de campo"

O Brasil terá um trunfo para enfrentar os Estados Unidos nesta terça-feira (9), pelo último teste da data Fifa. Com mais de 38 mil ingressos vendidos, o torcedor será uma espécie de 12º jogador na Arena Castelão, em Fortaleza, a partir das 21h30min.
— É uma honra estar aqui e a forma com que todos receberam a gente. Nos sentimos muito acolhidas e isso também ajuda muito dentro de campo. É uma preparação para Copa do Mundo, então Fortaleza está vindo com muito calor, assim, de querer assistir a gente. E se pudermos entrar dentro de campo e mostrar o nosso talento, o nosso futebol e orgulhar vocês, nós vamos fazer — ressaltou a atacante Kerolin.
A Seleção Brasileira chega embalada após um triunfo sobre as norte-americanas. No último sábado (6), a vitória veio de virada, por 2 a 1, na Arena do Corinthians, em São Paulo. No entanto, o resultado positivo não faz com que a equipe de Arthur Elias chegue achando que terá vida fácil.
— Temos que pensar um passo de cada vez. É uma seleção que vai vir muito forte também para poder duelar muito. Mas acho que quando o Brasil entra em campo é uma mentalidade vencedora. A gente não está ligando muito para a história. É muito mais a preparação para a Copa do Mundo. E a gente quer ganhar — afirmou a atacante.
Após este teste, o Brasil terá novos amistosos apenas em outubro. Até a disputa da Copa do Mundo de 2027, serão mais quatro datas Fifa.
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