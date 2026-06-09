Futebol feminino

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Kerolin enfatiza importância do torcedor em duelos contra os Estados Unidos: "Ajuda muito dentro de campo"

Atacante da Seleção Brasileira deve ser titular no duelo desta terça-feira (8), na Arena Castelão

Carolina Freitas

Direto de Fortaleza

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