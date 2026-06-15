Inter conhece adversário das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina; confira 

Gurias Coloradas eliminaram as Mosqueteiras na fase anterior. Leandro Monks / Inter/Divulgação

A CBF sorteou, na tarde desta segunda-feira (15), os confrontos da quarta fase da Copa do Brasil Feminina. O Inter é o único gaúcho que segue vive na competição nacional.

As Gurias Coloradas vão duelar com o Coritiba, fora de casa. A classificação será decidida em jogo único, com data ainda não divulgada pela CBF. A previsão é que o duelo ocorra em 22 de julho.

Quem vencer, avança. Em caso de empate, a definição será nos pênaltis.

Premiações

Apenas por participar desta etapa, os times embolsarão R$ 100 mil. Os que avançarem às quartas de final levarão mais R$ 120 mil. Todas as cotas foram duplicadas em relação ao ano passado.

Todos os jogos

Fluminense x Cruzeiro

Flamengo x 3B da Amazônia

Botafogo x Bragantino

Ferroviária x Corinthians

Vasco x São Paulo ou Mauaense-SP

Coritiba x Inter

Itabirito-MG x Bahia

Atlético-MG x Atlético-PI