Inter conhece adversário das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina; confira 

A CBF sorteou, na tarde desta segunda-feira (15), os confrontos da quarta fase da Copa do Brasil Feminina. O Inter é o único gaúcho que segue vive na competição nacional.
As Gurias Coloradas vão duelar com o Coritiba, fora de casa. A classificação será decidida em jogo único, com data ainda não divulgada pela CBF. A previsão é que o duelo ocorra em 22 de julho.
Quem vencer, avança. Em caso de empate, a definição será nos pênaltis.
Premiações
Apenas por participar desta etapa, os times embolsarão R$ 100 mil. Os que avançarem às quartas de final levarão mais R$ 120 mil. Todas as cotas foram duplicadas em relação ao ano passado.
Todos os jogos
- Fluminense x Cruzeiro
- Flamengo x 3B da Amazônia
- Botafogo x Bragantino
- Ferroviária x Corinthians
- Vasco x São Paulo ou Mauaense-SP
- Coritiba x Inter
- Itabirito-MG x Bahia
- Atlético-MG x Atlético-PI
*times à esquerda decidem em casa.