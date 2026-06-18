Grêmio e Inter se reapresentam para sequência da temporada no futebol feminino

Inter e Grêmio retomaram as atividades. Lara Vantzen/Inter / Caroline Martins/Grêmio

A dupla Gre-Nal se reapresentou após a parada para a disputa da data Fifa e o início da Copa do Mundo masculina. Os times femininos de Grêmio e Inter, agora, retomam as atividades visando o segundo semestre.

As Gurias Coloradas deram início aos trabalhos na terça-feira (16), no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Inicialmente, foram alinhados os objetivos e apresentado o planejamento para a reta final do ano.

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Depois, o foco do Inter passou por avaliações fisioterápicas e nutricionais. Nesta quinta (18), estão previstos testes isocinéticos e na sexta atividades de salto e força.

As Mosqueteiras retomaram os trabalhos na quarta-feira (17). As atletas também passaram por avaliações de fisioterapia e testes físicos. Além disso, realizaram atividades com bola no campo.

As duas equipes voltam a campo apenas em 24 de julho, pelo Brasileirão. Às 19h, o Grêmio enfrenta o Flamengo no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. E às 20h, o Inter recebe o Fluminense no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

E o Juventude?