Ex-Inter comemora nova oportunidade na Seleção Brasileira: "É um sonho"

Tainá Maranhão atualmente joga pelo Palmeiras. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

O Brasil segue priorizando enfrentar adversários do primeiro escalação em preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027. E, agora, fará dois testes contra as líderes do ranking mundial.

No próximo sábado (6), a Seleção receberá os Estados Unidos na Arena do Corinthians, em São Paulo, a partir das 18h30min. Depois, reencontrará as norte-americanas na terça-feira (9), às 21h30min, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Para esses dois jogos, o técnico Arthur Elias conta com alguns trunfos entre as 26 convocadas. A atacante Tainá Maranhão, que vive grande fase no Palmeiras, é uma delas.

— Fico muito feliz de poder estar vivenciando esse momento, usufruindo dessa fase, tanto no Palmeiras quanto aqui. Costumo dizer que, para mim, é um sonho. Ainda estou vivendo esse sonho e aproveitando os primeiros momentos dele. Sempre vou trabalhar e treinar cada vez mais para suprir a expectativa de todo mundo — afirmou a atacante.

Com apenas 21 anos, Maranhão estará diante da grande potência do futebol feminino mundial pela primeira vez. Com a confiança de Arthur Elias, a atacante enfatiza a importância do trabalho para que o Brasil chegue preparado para este duelo.

— Em relação a ser o meu primeiro confronto contra a seleção dos Estados Unidos, realmente estou vivendo tudo agora, tudo muito novo. Mas estou muito feliz e trabalhando o máximo possível para desempenhar. Tenho certeza que vai ser um grande jogo — finalizou.