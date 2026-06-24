"Estamos prontas para fazer história": Brasil começa contagem regressiva para sediar a Copa do Mundo Feminina

Falta exatamente um ano para o início da Copa do Mundo Feminina de 2027, e o Brasil já vive a expectativa de receber, pela primeira vez, o principal torneio do futebol feminino.

O novo episódio do Resenha das Gurias recebe a coordenadora de Seleções Femininas da CBF, Cris Gambaré, para projetar o torneio.

Leia Mais O que ainda esperar de Grêmio e Inter no feminino em 2026? Assista ao podcast

A competição ocorrerá de 24 de junho (quinta-feira) a 25 de julho (domingo). Porto Alegre está entre as oito cidades escolhidas, representada pelo Beira-Rio. As outras sedes são Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador e Brasília.

A contagem regressiva marca o começo de uma nova fase de preparação para cidades-sede, seleções e torcedores, enquanto cresce a expectativa por um evento que promete impulsionar ainda mais a modalidade no país.

A Seleção Brasileira Feminina busca o primeiro título mundial. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

Em meio aos preparativos, o Mundial surge como uma oportunidade histórica para consolidar o legado do futebol feminino brasileiro e colocar o Brasil no centro das atenções do esporte mundial.