Com retorno de Marta, Seleção Brasileira se apresenta para amistosos contra os EUA

A Seleção Brasileira iniciou a preparação para os amistosos contra os Estados Unidos pela data Fifa. A delegação começou a se apresentar no domingo (31), em Guarulhos, onde ficará concentrada para o primeiro teste.
Entre as atletas que já estão com o grupo, destaque para a atacante Marta. Na temporada, esta é a primeira vez que ela é convocada para defender as cores do Brasil.
Apenas duas atletas ainda não se apresentaram: a meio-campista Ary Borges e a atacante Kerolin, que tinham compromissos a cumprir por seus clubes antes dos amistosos. Ambas são esperadas na madrugada de terça-feira (2).
Preparação
Os treinos serão realizados no CT Joaquim Grava, do Corinthians, até quinta-feira (4). Depois, na sexta-feira (5), há uma atividade prevista para a Arena do Corinthians, onde vai ocorrer o primeiro amistoso.
O Brasil enfrenta os Estados Unidos no sábado (6), às 18h30min, neste palco. Depois, no dia 9, duela com as norte-americanas na Arena Castelão, em Fortaleza, às 21h30min.
Os dois jogos são preparatórios para a Copa do Mundo Feminina. A competição ocorre em 2027, no Brasil. Porto Alegre será uma das oito sedes.
Confira a programação da Seleção para a semana
Domingo (31)
- Apresentação da delegação brasileira
Segunda (1º)
- Apresentação e avaliações médicas
Terça (2)
- 15h — treino
- 17h — coletiva
Quarta (3)
- 14h30min — coletiva
- 15h — treino
Quinta (4)
- 14h30min — coletiva
- 15h — treino
Sexta (5)
- 18h30min — treino
- 19h30min — coletiva
Sábado (6)
- 18h30min — amistoso contra os EUA