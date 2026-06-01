Com retorno de Marta, Seleção Brasileira se apresenta para amistosos contra os EUA

Marta é uma das atletas à disposição para os amistosos dos EUA. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira iniciou a preparação para os amistosos contra os Estados Unidos pela data Fifa. A delegação começou a se apresentar no domingo (31), em Guarulhos, onde ficará concentrada para o primeiro teste.

Entre as atletas que já estão com o grupo, destaque para a atacante Marta. Na temporada, esta é a primeira vez que ela é convocada para defender as cores do Brasil.

Apenas duas atletas ainda não se apresentaram: a meio-campista Ary Borges e a atacante Kerolin, que tinham compromissos a cumprir por seus clubes antes dos amistosos. Ambas são esperadas na madrugada de terça-feira (2).

Preparação

Os treinos serão realizados no CT Joaquim Grava, do Corinthians, até quinta-feira (4). Depois, na sexta-feira (5), há uma atividade prevista para a Arena do Corinthians, onde vai ocorrer o primeiro amistoso.

O Brasil enfrenta os Estados Unidos no sábado (6), às 18h30min, neste palco. Depois, no dia 9, duela com as norte-americanas na Arena Castelão, em Fortaleza, às 21h30min.

Os dois jogos são preparatórios para a Copa do Mundo Feminina. A competição ocorre em 2027, no Brasil. Porto Alegre será uma das oito sedes.

Confira a programação da Seleção para a semana

Domingo (31)

Apresentação da delegação brasileira

Segunda (1º)

Apresentação e avaliações médicas

Terça (2)

15h — treino

17h — coletiva

Quarta (3)

14h30min — coletiva

15h — treino

Quinta (4)

14h30min — coletiva

15h — treino

Sexta (5)

18h30min — treino

19h30min — coletiva

Sábado (6)