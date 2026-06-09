Brasil x EUA: ex-jogadoras de Grêmio e Inter comemoram boa sequência da Seleção; assista

Empurrada por uma torcida que lotou as arquibancadas, a Seleção Brasileira Feminina teve atuação de gala na vitória sobre os Estados Unidos.

O Resenha das Gurias recebe a zagueira gaúcha Isa Haas, ex-Inter, e a lateral Raíssa Bahia, ex-Grêmio, para repercutir o resultado e projetar o novo amistoso desta terça-feira (9).

As comandadas de Arthur Elias confirmaram a evolução dos últimos meses e deixaram mensagem clara para as adversárias: as gurias chegam cada vez mais fortes e confiantes rumo à Copa Feminina de 2027.

Isa Haas é gaúcha de Montenegro. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação