Brasil x EUA: ex-jogadoras de Grêmio e Inter comemoram boa sequência da Seleção; assista

Empurrada por uma torcida que lotou as arquibancadas, a Seleção Brasileira Feminina teve atuação de gala na vitória sobre os Estados Unidos.
O Resenha das Gurias recebe a zagueira gaúcha Isa Haas, ex-Inter, e a lateral Raíssa Bahia, ex-Grêmio, para repercutir o resultado e projetar o novo amistoso desta terça-feira (9).
As comandadas de Arthur Elias confirmaram a evolução dos últimos meses e deixaram mensagem clara para as adversárias: as gurias chegam cada vez mais fortes e confiantes rumo à Copa Feminina de 2027.
O Resenha das Gurias tem episódio inédito sobre futebol feminino toda semana. O podcast pode ser acessado pelas principais plataformas de áudio, como Spotify e Deezer, além do site e aplicativo de GZH.