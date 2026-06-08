Brasil x Estados Unidos: tudo sobre o jogo da data Fifa do futebol feminino. - / Arte GZH

A Seleção Brasileira feminina volta a campo nesta terça-feira (9) para mais um amistoso contra os Estados Unidos. A partida ocorre às 21h30min, na Arena Castelão, em Fortaleza, em preparação para a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil.

No primeiro duelo da Data Fifa, no último sábado (6), as brasileiras levaram a melhor. O time de Arthur Elias venceu de virada por 2 a 1 na Arena Corinthians, em São Paulo.

Escalações para Brasil x Estados Unidos

Brasil: Lorena; Isabela, Thaís Ferreira, Mariza e Isa Haas; Duda Sampaio, Angelina e Kerolin; Dudinha, Tainá Maranhão e Bia Zaneratto. Técnico: Arthur Elias.

Estados Unidos: McGlynn; Emily Fox, Tierna Davidson, Emily Sonnett e Gisele Thompson; Trinity Rodman, Lindsey Heaps, Claire Hutton e Alyssa Thompson; Sophia Wilson e Rose Lavelle. Técnica: Emma Hayes.

Onde assistir a Brasil x Estados Unidos

A Rádio Gaúcha abre a transmissão às 21h na rádio e no Youtube de Gaúcha Esportes

A RBS TV, a GE TV (Youtube) e o SporTV anunciam a transmissão

Como chegam Brasil x Estados Unidos

Brasil

Uma mudança é esperada em relação ao time que iniciou o último amistoso. A goleira Lelê sentiu dores e deixou o campo de maca aos 35 minutos do segundo tempo. Ela deu lugar à Lorena, que deve assumir a posição.

Por outro lado, Arthur Elias deve ganhar um reforço de quilate. Marta não foi relacionada para o jogo do último sábado devido ao tratamento de um edema na coxa esquerda, mas está se recuperando e pode começar a partida no banco.

Estados Unidos

Contra o Brasil, a seleção dos Estados Unidos sofreu apenas sua segunda derrota em 2026. A primeira foi para o Japão. Neste ano, as norte-americanas somam sete vitórias, 21 gols marcados e quatro sofridos.

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