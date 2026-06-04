A Seleção Brasileira Feminina enfrenta os Estados Unidos no próximo sábado (6), às 18h30min, na Arena do Corinthians, em São Paulo. O duelo é válido pela data Fifa e preparatório para a Copa do Mundo 2027. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Brasil x Estados Unidos
Brasil: Lelê; Isa Haas, Lauren e Thais Ferreira; Kerolin, Ary Borges (Angelina), Duda Sampaio, Dudinha e Aline Gomes; Tainá Maranhão e Ludmila (Amanda Gutierres). Técnico: Arthur Elias.
Estados Unidos: Claudia Dickey; Emily Fox, Tierna Davidson, Kennedy Wesley (Lilly Reale) e Gisele Thompson; Trinity Rodman, Lindsey Heaps, Claire Huttson e Alyssa Thompson; Sophia Wilson e Rose Lavelle. Técnica: Emma Hayes.
Arbitragem para Brasil x Estados Unidos
- Ainda não divulgada pela Fifa.
Onde assistir a Brasil x Estados Unidos
- A GE TV e o SporTV anunciam a transmissão.
Como chegam Brasil x Estados Unidos
Brasil
A Seleção Brasileira vai para seu sétimo teste da temporada. Até então, a equipe de Arthur Elias acumula quatro vitórias e duas derrotas. Além de 18 gols marcados e sete sofridos.
Estados Unidos
As estadunidenses entrarão em campo pela nona vez em 2026. Até então, somam sete vitórias e apenas uma derrota (para o Japão). A seleção norte-americana também marcou 20 gols e sofreu apenas dois.
Ingressos para Brasil x Estados Unidos
Os ingressos variam de R$ 25 a R$ 100. Os tickets devem ser adquiridos pelo site Bilheteria Digital:
- Norte - R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia);
- Sul - R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia);
- Leste e Oeste - R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)