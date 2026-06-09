Brasil x Estados Unidos ao vivo em amistoso feminino; acompanhe

A Seleção Brasileira feminina entra em campo nesta terça-feira (09), às 21h30min, para enfrentar os Estados Unidos em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2027. A partida ocorre na Arena Castelão, em Fortaleza.
A transmissão começa às 21h, comandada por André Silva. Acompanhe ao vivo no site e app de GZH, no YouTube de Gaúcha Esportes e na Rádio Gaúcha.
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