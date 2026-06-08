Futebol feminino

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Brasil tem oito ex-jogadoras da dupla Gre-Nal à disposição para amistoso contra os Estados Unidos

Cinco delas começaram entre as titulares no teste do último sábado (8)

Carolina Freitas

De Fortaleza

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