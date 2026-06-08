Brasil tem oito ex-jogadoras da dupla Gre-Nal à disposição para amistoso contra os Estados Unidos

Tainá Maranhão marcou gol no primeiro amistoso contra os Estados Unidos. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira Feminina se prepara para o segundo teste diante dos Estados Unidos na data Fifa. O jogo ocorre na próxima terça-feira (9), às 21h30min, na Arena Castelão, em Fortaleza, e pode ter a presença de nove ex-jogadoras da dupla Gre-Nal em campo.

Pelo lado colorado, a zagueira Isa Haas puxa a fila. Com 161 jogos pelo Inter, é a atleta que mais vestiu a camisa do clube desde a retomada do departamento. Atualmente, a gaúcha de Montenegro está no América, do México.

Além da defensora, também já jogaram pelas Gurias Coloradas: a goleira Kemelli, a lateral Isabela, a meia Duda Sampaio e a atacante Tainá Maranhão.

Enquanto três atletas passaram pelo Grêmio. O destaque fica com a goleira Lorena, que disputou 63 partidas pelo Tricolor ao longo de cinco temporadas. Hoje, ela atua no Kansas City, dos Estados Unidos.

A lista ainda tem as ex-gremistas: Mariza, que atualmente joga como zagueira, mas na época de Tricolor era volante; e a lateral-esquerda Raissa Bahia.

Todas elas estarão à disposição de Arthur Elias para o segundo teste diante das norte-americanas. No primeiro jogo, no último sábado (6), apenas Raissa Bahia e Kemelli não estiveram em campo. A Seleção venceu o duelo, de virada, por 2 a 1, com Tainá Maranhão balançando as redes.

Ex-jogadoras do Grêmio

Lorena - Kansas City-EUA

Mariza - Tigres-MEX

Raissa Bahia - Palmeiras

Ex-jogadoras do Inter