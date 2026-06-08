Brasil desembarca em Fortaleza para novo amistoso contra os EUA em preparação para a Copa do Mundo Feminina

Kerolin atendeu aos torcedores na frente do hotel. Carol Freitas / Agência RBS

A Seleção Brasileira Feminina desembarcou, por volta das 19h deste domingo (7), no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. A equipe enfrenta os Estados Unidos na próxima terça-feira (9), às 21h30min, em último teste desta data Fifa.

A delegação está hospedada num hotel na principal orla da capital cearense. Todas as atletas atenderam a torcedores, tiraram fotos e autografaram camisas na chegada.

— Hoje, eu vim ver a Tainá Maranhão e a Bia Zaneratto, que são as minhas duas jogadoras favoritas depois da Marta na Seleção. É meu aniversário, então vai ser meu presente — disse Lucas Santos, torcedor que estava aguardando as jogadoras na porta do hotel, e completou 20 anos neste domingo.

A equipe realizará um treino preparatório nesta segunda-feira (8), na Arena Castelão, palco do jogo. Antes, no último sábado (7), as seleções duelaram na Arena do Corinthians, em São Paulo, e o Brasil levou a melhor, vencendo por 2 a 1.

Agora, este novo teste diante da seleção melhor ranqueada pela Fifa fechará a data Fifa. Depois, estão previstos novos testes apenas para outubro. Todos os amistosos são visando a Copa do Mundo Feminina de 2027, que vai ocorrer no Brasil.