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Brasil desembarca em Fortaleza para novo amistoso contra os EUA em preparação para a Copa do Mundo Feminina

Seleções se enfrentam nesta terça-feira, na Arena Castelão, a partir das 21h30min

Carolina Freitas

Direto de Fortaleza

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