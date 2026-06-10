Atual campeã e outras duas seleções se classificam para a Copa do Mundo Feminina 2027

Espanha garantiu a vaga direta como líder do Grupo 3. @SEFutbolFem / Twitter / Reprodução

As Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo Feminina de 2027 estão encerradas. Nesta terça-feira (9), em disputa pela última rodada, França, Dinamarca e a atual campeã, Espanha garantiram suas classificações. A Europa tem mais sete vagas diretas e uma vaga para a repescagem mundial, que serão definidas em playoffs com 32 seleções.

Uma das equipes que vai disputar a repescagem europeia é a Inglaterra, atual bicampeã do continente, que ficou em segundo lugar no Grupo 3, atrás da Espanha. As equipes terminaram com a mesma quantidade de pontos, mas as espanholas levaram a melhor no critério de desempate (confronto direto). No Grupo 2, outra seleção forte ficou para a repescagem. A Holanda terminou como vice-líder, dois pontos atrás França.

O Mundial Feminino ocorre no Brasil, no ano que vem, entre 24 de junho e 25 de julho.

Outras definições

Por ser o país-sede, o Brasil está automaticamente classificado, Argentina e Colômbia já garantiram vaga direta e mais duas seleções vão disputar a repescagem mundial.

As vagas da África são definidas pela Copa Africana de Nações, que ocorrerá entre 26 de julho e 16 de agosto. O torneio dá quatro vagas diretas e duas para a repescagem continental.

O mesmo ocorre na Concacaf. As quatro seleções que avançarem para as semifinais da Concacaf W Championship, garantem a vaga direta. Outras duas serão disputadas na repescagem. A definição ocorre em 27 e 28 de novembro, na disputa das quartas de final.

Seleções já classificadas para a Copa do Mundo Feminina 2027

Alemanha

Espanha

França

Dinamarca

Argentina

Colômbia

Brasil

Oceania

Nova Zelândia

Austrália

China

Coreia do Norte

Coreia do Sul

Filipinas

Japão