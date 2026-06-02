"As expectativas são sempre as melhores", projeta atacante da Seleção Brasileira sobre amistosos contra os EUA

Aline Gomes é uma das opções para os jogos contra as norte-americanas. Lívia Villas Boas / Staff Images/CBF

A Seleção Brasileira se prepara para novos testes visando a Copa do Mundo. Os jogos desta data Fifa serão contra a principal potência do futebol feminino. Líderes do ranking mundial, os Estados Unidos duelarão com o Brasil em duas oportunidades.

O primeiro confronto será neste sábado (6), às 18h30min, na Arena do Corinthians, em São Paulo. Depois, as seleções se reencontram na terça-feira (9), às 21h30min, na Arena Castelão, em Fortaleza.

— As expectativas sempre são as melhores. Acho que ainda mais depois dos últimos três jogos que a gente fez aqui no Brasil, então a torcida está esperando para assistir mais espetáculos, mais dois espetáculos como foram os últimos — projetou a atacante Aline Gomes.

Convocada pela sexta vez por Arthur Elias, a atacante do Pachuca-MEX vem de um grande momento com a Seleção Brasileira. Na última data Fifa, Aline Gomes marcou o gol que garantiu o título da Fifa Series à equipe. Agora, busca repetir o bom desempenho contra as norte-americanas.

— Todo mundo sabe que é um confronto difícil, com uma competitividade muito grande entre as duas seleções. Mas acho que quando se fala em Brasil e em jogar em casa, vamos estar acima e as expectativas são as melhores para sair com a vitória nos dois jogos — afirmou a Aline Gomes.

Desde que o técnico Arthur Elias assumiu o Brasil, as seleções se enfrentaram em quatro oportunidades. São três vitórias das norte-americanas e uma das sul-americanas.