Arthur Elias valoriza vitória sobre os EUA e projeta amistoso em Fortaleza: "Motivados e ansiosos para estar lá"

Arthur Elias comemorando o gol de Tainá Maranhão. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira fez (até mais do que) a obrigação contra a maior potência do futebol feminino mundial. Em amistoso na Arena do Corinthians, a equipe canarinho venceu os Estados Unidos por 2 a 1, no sábado (6), e abriu a data Fifa empolgando os mais de 31 mil torcedores presentes no estádio.

O resultado foi amplamente comemorado pelo técnico Arthur Elias. Especialmente pela forma com que foi conquistado. O Brasil saiu atrás no primeiro minuto, mas não esmoreceu e, com 15 minutos, buscou a virada.

— Apesar de um gol cedo novamente, contra uma seleção que sempre entra forte, a gente sabia como era importante seguir o nosso plano de jogo, a nossa postura e acho que fizemos um grande primeiro tempo. Além dos dois gols, estamos de parabéns — afirmou Arthur Elias.

Vitória com a força da torcida

O triunfo também foi muito valorizado por quem estava na Arena do Corinthians. Desde que assumiu a Seleção Brasileira, Arthur Elias sempre enfatizou a importância de jogar em casa e contra adversários fortes. No sábado, a equipe fez os dois. E com maestria. Agora, busca repetir na terça-feira (9).

— É um orgulho jogar aqui no Brasil. E, agora, lá no Castelão, em Fortaleza, sei todo o movimento que está sendo feito. Estamos muito felizes, motivados e ansiosos para estar lá — afirmou, também valorizando o nível do enfrentamento:

— Sempre vai ser muito difícil jogar contra essas seleções top mundial e eu obviamente fico muito contente de agora a gente emendar duas vitórias seguidas contra essa seleção que o Brasil historicamente sempre teve muita dificuldade — ressaltou.

Antes do triunfo em São Paulo, a Seleção também havia batido as norte-americanas em abril do ano passado, nos Estados Unidos. Agora, o Brasil chegou a cinco triunfos (em 35 jogos) contra a grande referência da modalidade mundial. Duas dessas vitórias vieram com Arthur Elias no comando.