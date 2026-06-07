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Arthur Elias valoriza vitória sobre os EUA e projeta amistoso em Fortaleza: "Motivados e ansiosos para estar lá"

Brasil enfrenta as norte-americanas na próxima terça-feira, no Castelão

Carolina Freitas

Direto de São Paulo

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