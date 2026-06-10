Futebol feminino

Entrevista coletiva 
Notícia

Arthur Elias denuncia xenofobia de arbitragem em jogo contra os EUA: "A Seleção Brasileira foi desrespeitada"

Treinador foi expulso no duelo desta terça-feira (9)

Carolina Freitas

Direto de Fortaleza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS