Arthur Elias denuncia xenofobia de arbitragem em jogo contra os EUA: "A Seleção Brasileira foi desrespeitada"

Arthur Elias concedeu entrevista coletiva após a derrota para os Estados Unidos. Carol Freitas / Agência RBS

A derrota do Brasil para os Estados Unidos, na noite desta terça-feira (9), ficou marcada pelas polêmicas de arbitragem. Ao longo do jogo, o técnico Arthur Elias e as jogadoras Bia Zaneratto e Tarciane foram expulsas. No apito final, Ludmila e Kerolin também levaram o vermelho.

Em entrevista coletiva após o duelo, o treinador brasileiro reclamou muito das decisões do trio de arbitragem espanhol. Para além disso, Arthur Elias também denunciou situações xenofóbicas.

— Acho que o jogo foi condicionado o tempo inteiro pela arbitragem Não foi só no segundo tempo. Não é normal o que aconteceu hoje. Obviamente, quem assistiu o jogo lá de cima ou na TV não vê o que se passa embaixo. O que se passou embaixo foi, para mim, o jogo que eu fui mais desrespeitado na minha vida por um trio de arbitragem, especialmente pela auxiliar que estava ali do meu lado e também pela árbitra. Não só eu fui desrespeitado como as jogadoras foram, a Seleção Brasileira foi desrespeitada — denunciou Arthur Elias.

Mesmo com as duras críticas ao trio que tinha Paola Cebollada Lopez, auxiliada por Silvia Fernandez Perez e Rocío Puente Pino, o treinador brasileiro também valorizou a atuação da equipe adversária:

— Estados Unidos está de parabéns pelo que fez, merece a vitória. A gente se dedicou muito, as jogadoras do Brasil honraram a nossa camisa como sempre, enfrentamos adversários muito duros, ganhamos um com mérito, perdemos outro com mérito delas, esse é o futebol. Mas o que aconteceu com a arbitragem vai muito além do futebol e é sujo — reafirmou o treinador.