Arthur Elias confirma: "Marta vai jogar contra os Estados Unidos"

Arthur Elias concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (8). Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira feminina se prepara para mais um teste de altíssimo nível visando a disputa da Copa do Mundo de 2027. Após vencer os Estados Unidos no último sábado (6), a equipe de Arthur Elias reencontra as norte-americanas nesta terça-feira (9), às 21h30min, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Para este jogo, o Brasil terá o retorno de Marta entre as relacionadas. Depois de ficar fora do primeiro amistoso, por uma lesão na coxa esquerda, a atacante volta a ficar à disposição.

— A Marta vai jogar — resumiu Arthur Elias, quando questionado sobre a camisa 10 em entrevista coletiva.

Para ver a Rainha em campo, serão mais de 38 mil torcedores presentes no Castelão. Até a noite desta segunda-feira (7), esse foi o número de ingressos vendido antecipadamente. Agora, a expectativa é que a força da arquibancada seja um trunfo do Brasil em busca de mais uma vitória.

— Quando a gente vem para o Nordeste, para um estádio que o Brasil não está aqui há muito tempo sem receber jogos da Seleção Feminina, é uma alegria. Eu, particularmente, são muitos anos de futebol e não joguei aqui. Mas sei que o povo aqui vive o futebol e é muito apaixonado — ressaltou o treinador brasileiro.

Após este jogo, restarão quatro datas Fifas em preparação para a Copa do Mundo de 2027. A competição se inicia em junho do ano que vem, e o Brasil buscará sua primeira estrela.

— A gente está na reta final (de preparação). O plano foi esse, e agora aprimorar com esses confrontos muito fortes, as próximas datas Fifa também vão ser contra as seleções top e, claro, estamos preparando muitas jogadoras para definir as mais preparadas, as melhores, as certas pra representar todas em todo o nosso país — finalizou Arthur Elias.