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Amanda Gutierres projeta duelo contra os Estados Unidos e afirma: "Vamos para ganhar" 

Atacante voltou a ser chamada por Arthur Elias e estará à disposição para os dois testes contra as norte-americanas 

Carolina Freitas

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