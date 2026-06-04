Amanda Gutierres projeta duelo contra os Estados Unidos e afirma: "Vamos para ganhar" 

Amanda Gutierres é opção ofensiva para os jogos contra os EUA. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira se prepara para testes de alto nível visando à Copa do Mundo de 2027. Nesta data Fifa, a equipe enfrentará a maior potência do futebol feminino: os Estados Unidos.

Os dois testes ocorrem no Brasil, e o apoio do torcedor é considerado um trunfo para derrotar as norte-americanas.

O primeiro jogo ocorre neste sábado (6), às 18h30min, na Arena do Corinthians, em São Paulo. O segundo duelo está marcado para terça-feira (9), às 21h30min, na Arena Castelão, em Fortaleza.

— Vai ser um confronto muito bom. Vamos para ganhar o jogo, ainda mais dentro de casa, já esperando a Copa do Mundo. Então, temos que mostrar o nosso poder no Brasil e como a gente vem pronta para a Copa — projetou a atacante Amanda Gutierres.

Atualmente no Boston Legacy, dos Estados Unidos, a jogadora está na história do futebol feminino brasileiro. Em outubro de 2025, ela foi negociada pelo Palmeiras por US$ 1,1 milhão, tornando-se a maior venda da modalidade no país.

O retorno

Amanda Gutierres volta a receber oportunidade com Arthur Elias. Na última convocação, quando o Brasil disputou a Fifa Series, ela ficou de fora da lista da Seleção.

— É um confronto difícil. A Seleção tem buscado isso nos últimos anos, jogar contra grandes equipes. E a gente espera um jogo bom. São duas seleções muito boas, que duelam muito. Então, a gente já sabe como elas jogam. Acredito que vai ser um bom jogo do começo ao final — afirmou a jogadora.

Retrospecto negativo

Este será o 35º confronto entre as duas seleções. A vantagem é das norte-americanas, que venceram 26 vezes. O Brasil levou a melhor em quatro oportunidades, além de quatro empates.