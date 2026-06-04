Amanda Gutierres projeta duelo contra os Estados Unidos e afirma: "Vamos para ganhar" 

A Seleção Brasileira se prepara para testes de alto nível visando à Copa do Mundo de 2027. Nesta data Fifa, a equipe enfrentará a maior potência do futebol feminino: os Estados Unidos.
Os dois testes ocorrem no Brasil, e o apoio do torcedor é considerado um trunfo para derrotar as norte-americanas.
O primeiro jogo ocorre neste sábado (6), às 18h30min, na Arena do Corinthians, em São Paulo. O segundo duelo está marcado para terça-feira (9), às 21h30min, na Arena Castelão, em Fortaleza.
— Vai ser um confronto muito bom. Vamos para ganhar o jogo, ainda mais dentro de casa, já esperando a Copa do Mundo. Então, temos que mostrar o nosso poder no Brasil e como a gente vem pronta para a Copa — projetou a atacante Amanda Gutierres.
Atualmente no Boston Legacy, dos Estados Unidos, a jogadora está na história do futebol feminino brasileiro. Em outubro de 2025, ela foi negociada pelo Palmeiras por US$ 1,1 milhão, tornando-se a maior venda da modalidade no país.
O retorno
Amanda Gutierres volta a receber oportunidade com Arthur Elias. Na última convocação, quando o Brasil disputou a Fifa Series, ela ficou de fora da lista da Seleção.
— É um confronto difícil. A Seleção tem buscado isso nos últimos anos, jogar contra grandes equipes. E a gente espera um jogo bom. São duas seleções muito boas, que duelam muito. Então, a gente já sabe como elas jogam. Acredito que vai ser um bom jogo do começo ao final — afirmou a jogadora.
Retrospecto negativo
Este será o 35º confronto entre as duas seleções. A vantagem é das norte-americanas, que venceram 26 vezes. O Brasil levou a melhor em quatro oportunidades, além de quatro empates.
Em casa, a Seleção Brasileira busca melhorar os números e entregar boas apresentações aos torcedores, com amostragens positivas antes da Copa do Mundo de 2027, nos mesmos palcos destes confrontos.