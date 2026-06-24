A um ano da Copa do Mundo Feminina, saiba o que já está definido sobre a competição

Arena Castelão, que recebeu o último amistoso da Seleção Feminina, será uma das sedes da Copa. STAFF IMAGES / CBF / DIVULGAÇÃO

A Copa do Mundo Feminina entra em contagem regressiva a partir desta quarta-feira (24). Daqui a exatamente um ano, a bola estará rolando para a primeira partida da competição, que será realizada no Brasil.

Até então, já foram definidas as oito cidades-sede e 14 dos 32 países classificados. Confira, abaixo, o que já sabemos sobre a Copa do Mundo de 2027.

Datas

A competição se inicia em 24 de junho e será encerrada em 25 de julho. Será a primeira vez que o Mundial Feminino ocorrerá no Brasil.

Sedes

Foram oito estádios escolhidos para receber a Copa do Mundo Feminina. Os jogos serão realizados em Belo Horizonte (Mineirão), Brasília (Mané Garrincha), Fortaleza (Castelão), Pernambuco (Arena Pernambuco), Rio de Janeiro (Maracanã), Salvador (Fonte Nova), São Paulo (Arena do Corinthians) e Porto Alegre (Beira-Rio).

Países classificados

O Brasil garante a participação por ser país-sede. Além da Seleção, também já confirmaram presença: Austrália, Filipinas, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Argentina, Colômbia, Nova Zelândia, Alemanha, Espanha, França, Dinamarca e China.