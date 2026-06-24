Futebol feminino

Contagem regressiva
Notícia

A um ano da Copa do Mundo Feminina, saiba o que já está definido sobre a competição

Brasil recebe o torneio pela primeira vez na história. País terá oito cidades-sede que receberão 32 seleções. Abertura está marcada para 24 de junho de 2027

Carolina Freitas

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