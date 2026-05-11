Vitória x Juventude: tudo sobre o jogo da 10ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Esmeraldas enfrentam o Vitória na próxima segunda (11), às 15h, no Barradão, em Salvador. O duelo é válido pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Vitória x Juventude

Vitória: Lorrana; Moniquinha, Raiani, Monik e Liriel; Lanny, Vic Moura e Mari Pires; Sheilinha, Monteiro e Lins. Técnico: Anderson Magalhães.

Juventude: Thais Amorim; Limpia Fretes, Joiceane Scatola, Carla Cruz e Carol Ladaga; Bell Silva, Tefinha e Duda Calazans; Nicole Marussi, Teté e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

Arbitragem para Vitória x Juventude

Ainda não divulgada pela CBF.

Onde assistir a Vitória x Juventude

O Uol anuncia a transmissão.

Como chegam Vitória x Juventude

Vitória

O Vitória ainda não venceu na competição. Com apenas dois pontos conquistados em oito rodadas, está na lanterna do Brasileirão. Para este jogo, as Leoas ainda terão o desfalque da meia Bárbara, suspensa pelo terceiro cartão amarelo.

Juventude

O Alviverde vem de seis partidas sem vencer. Com apenas cinco pontos somados, o Juventude ocupa a 15ª posição. Para este jogo, as Esmeraldas terão o retorno a lateral-esquerda Carol Ladaga, que cumpriu suspensão automática na última rodada.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.