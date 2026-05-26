Veja quanto Grêmio ou Inter vão ganhar se vencerem o Gre-Nal pela Copa do Brasil Feminina

O Gre-Nal da próxima quarta-feira (27) terá peso duplo para Grêmio e Inter. Quando a bola rolar, às 18h30min, além da classificação, também estará em jogo a premiação de R$ 100 mil.
Gurias Coloradas e Mosqueteiras se enfrentarão em partida única para definir quem avança. Quem vencer, estará nas oitavas de final. Em caso de empate, a decisão vai aos pênaltis.
O duelo ocorre no Beira-Rio, por sorteio organizado pela CBF. Os ingressos custam R$ 10. Sócios do Inter terão entrada liberada mediante check-in no Mundo Colorado.
Confira as premiações da Copa do Brasil Feminina
- 1ª fase: R$ 50 mil (32 clubes);
- 2ª fase: R$ 70 mil (32 clubes);
- 3ª fase: R$ 80 mil (32 clubes);
- Oitavas de final: 100 mil (16 clubes);
- Quartas de final: R$ 120 mil (8 clubes);
- Semifinais: R$ 140 mil (4 clubes);
- Final: 200 mil para campeão e vice (2 clubes);
- Vice-campeão: R$ 1 milhão;
- Campeão: R$ 2 milhões.
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