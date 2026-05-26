Veja quanto Grêmio ou Inter vão ganhar se vencerem o Gre-Nal pela Copa do Brasil Feminina

Copa do Brasil Feminina está na terceira fase. Rebeca Reis / CBF/Divulgação

O Gre-Nal da próxima quarta-feira (27) terá peso duplo para Grêmio e Inter. Quando a bola rolar, às 18h30min, além da classificação, também estará em jogo a premiação de R$ 100 mil.

Gurias Coloradas e Mosqueteiras se enfrentarão em partida única para definir quem avança. Quem vencer, estará nas oitavas de final. Em caso de empate, a decisão vai aos pênaltis.

O duelo ocorre no Beira-Rio, por sorteio organizado pela CBF. Os ingressos custam R$ 10. Sócios do Inter terão entrada liberada mediante check-in no Mundo Colorado.

Confira as premiações da Copa do Brasil Feminina

1ª fase: R$ 50 mil (32 clubes);

R$ 50 mil (32 clubes); 2ª fase: R$ 70 mil (32 clubes);

R$ 70 mil (32 clubes); 3ª fase: R$ 80 mil (32 clubes);

R$ 80 mil (32 clubes); Oitavas de final: 100 mil (16 clubes);

100 mil (16 clubes); Quartas de final: R$ 120 mil (8 clubes);

R$ 120 mil (8 clubes); Semifinais: R$ 140 mil (4 clubes);

R$ 140 mil (4 clubes); Final: 200 mil para campeão e vice (2 clubes);

200 mil para campeão e vice (2 clubes); Vice-campeão: R$ 1 milhão;

R$ 1 milhão; Campeão: R$ 2 milhões.