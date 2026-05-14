Veja quais times se classificaram na Copa do Brasil Feminina

Copa do Brasil Feminina tem 32 times ainda vivos. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Os times gaúchos já conheceram seus possíveis adversários na terceira fase da Copa do Brasil Feminina. Grêmio, Inter e Juventude entram na disputa a partir desta etapa, por estarem na Série A-1 do Brasileirão Feminino.

Agora, podem enfrentar equipes oriundas da Terceira Divisão, como Coritiba e Sampaio Corrêa; ou da Segunda Divisão, como o Vasco e o 3B da Amazônia. A definição dos confrontos será através de sorteio organizado pela CBF.

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Assim como na última temporada, as partidas serão disputadas em jogo único. Quem vencer, avança. Em caso de empate, a definição será nos pênaltis. A terceira fase da Copa do Brasil se inicia em 27 de maio.

Apenas por participar desta etapa, os times embolsarão R$ 80 mil. Os que avançarem às oitavas de final levarão mais R$ 100 mil. Todas as cotas foram duplicadas em relação ao ano passado.

Jogos da segunda fase

São José-SP (7) 1x1 (6) Prosperidade-ES

(7) 1x1 (6) Prosperidade-ES Liga Sanjoanense 7x0 Ipojuca

7x0 Ipojuca Mixto-MT 0x1 Ação-MT

Minas Brasília 1x0 Vila Nova

1x0 Vila Nova Taubaté 0x1 3B da Amazônia

Penarol-AM 1x2 Doce Mel

Planalto-GO (4) 1x1 (2) Paysandu

(4) 1x1 (2) Paysandu União-RN (3) 0x0 (4) Atlético-PI

Itabirito-MG 2x0 Ceará

2x0 Ceará Vasco 5x1 Araguari

5x1 Araguari Mauaense 1x0 Itacoatiara

1x0 Itacoatiara Sport 3x0 Criciúma

3x0 Criciúma Sampaio Corrêa 2x3 Real Heips

UDA-AL 4x1 Ypiranga-AP

4x1 Ypiranga-AP Coritiba 3x1 Rio Negro-RR

3x1 Rio Negro-RR Juventude-SE 2x3 Vitória

Times classificados para a terceira fase

São José-SP

Liga Sanjoanense-PI

Ação-MT

Minas Brasília

3B da Amazônia

Doce Mel-BA

Planalto-GO

Atlético-PI

Itabirito-MG

Vasco

Mauaense-SP

Sport

Real Heips-RJ

UDA-AL

Coritiba

Vitória

Times que entram na próxima fase

Corinthians

Palmeiras

Ferroviária

São Paulo

Inter

Bragantino

Flamengo

Bahia

Cruzeiro

Grêmio

Santos

Fluminense

América-MG

Atlético-MG

Botafogo

Juventude