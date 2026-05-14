Veja quais times se classificaram na Copa do Brasil Feminina

Os times gaúchos já conheceram seus possíveis adversários na terceira fase da Copa do Brasil Feminina. Grêmio, Inter e Juventude entram na disputa a partir desta etapa, por estarem na Série A-1 do Brasileirão Feminino.
Agora, podem enfrentar equipes oriundas da Terceira Divisão, como Coritiba e Sampaio Corrêa; ou da Segunda Divisão, como o Vasco e o 3B da Amazônia. A definição dos confrontos será através de sorteio organizado pela CBF.
Assim como na última temporada, as partidas serão disputadas em jogo único. Quem vencer, avança. Em caso de empate, a definição será nos pênaltis. A terceira fase da Copa do Brasil se inicia em 27 de maio.
Apenas por participar desta etapa, os times embolsarão R$ 80 mil. Os que avançarem às oitavas de final levarão mais R$ 100 mil. Todas as cotas foram duplicadas em relação ao ano passado.
Jogos da segunda fase
- São José-SP (7) 1x1 (6) Prosperidade-ES
- Liga Sanjoanense7x0 Ipojuca
- Mixto-MT 0x1 Ação-MT
- Minas Brasília 1x0 Vila Nova
- Taubaté 0x1 3B da Amazônia
- Penarol-AM 1x2 Doce Mel
- Planalto-GO (4) 1x1 (2) Paysandu
- União-RN (3) 0x0 (4) Atlético-PI
- Itabirito-MG 2x0 Ceará
- Vasco 5x1 Araguari
- Mauaense 1x0 Itacoatiara
- Sport 3x0 Criciúma
- Sampaio Corrêa 2x3 Real Heips
- UDA-AL 4x1 Ypiranga-AP
- Coritiba 3x1 Rio Negro-RR
- Juventude-SE 2x3 Vitória
Times classificados para a terceira fase
- São José-SP
- Liga Sanjoanense-PI
- Ação-MT
- Minas Brasília
- 3B da Amazônia
- Doce Mel-BA
- Planalto-GO
- Atlético-PI
- Itabirito-MG
- Vasco
- Mauaense-SP
- Sport
- Real Heips-RJ
- UDA-AL
- Coritiba
- Vitória
Times que entram na próxima fase
- Corinthians
- Palmeiras
- Ferroviária
- São Paulo
- Inter
- Bragantino
- Flamengo
- Bahia
- Cruzeiro
- Grêmio
- Santos
- Fluminense
- América-MG
- Atlético-MG
- Botafogo
- Juventude
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