Veja os adversários de Grêmio, Inter e Juventude na Copa do Brasil Feminina

A CBF sorteou, na tarde desta sexta-feira (15), os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil Feminina. Grêmio, Inter e Juventude entram na competição a partir desta etapa.
As Mosqueteiras e as Gurias Coloradas se enfrentarão em duelo que terá mando de campo do Inter. Já o Juventude jogará contra o Botafogo no Rio de Janeiro.
As partidas serão disputadas em jogo único. Quem vencer, avança. Em caso de empate, a definição será nos pênaltis. A tabela detalhada ainda não foi divulgada, mas a projeção é que os jogos ocorram em 27 de maio.
Apenas por participar desta etapa, os times embolsarão R$ 80 mil. Os que avançarem às oitavas de final levarão mais R$ 100 mil. Todas as cotas foram duplicadas em relação ao ano passado.
Confrontos da terceira fase
- Atlético-MG x Vitória
- Palmeiras x Corinthians
- Heips-RJ x Coritiba
- Fluminense x Minas Brasília
- Planalto-GO x Bahia
- Atlético-PI x Santos
- Liga Sanjoanense-PI x Flamengo
- Botafogo x Juventude
- Ferroviária x UDA-AL
- Itabirito-MG x Sport
- Cruzeiro x Doce Mel-BA
- 3B da Amazônia x Ação-MT
- São José-SP x Bragantino
- Vasco x América-MG
- Inter x Grêmio
- Mauaense-SP x São Paulo
*clubes à esquerda serão os mandantes das oitavas de final.
Premiações da Copa do Brasil Feminina
- 1ª fase: R$ 50 mil (32 clubes);
- 2ª fase: R$ 70 mil (32 clubes);
- 3ª fase: R$ 80 mil (32 clubes);
- Oitavas de final: 100 mil (16 clubes);
- Quartas de final: R$ 120 mil (8 clubes);
- Semifinais: R$ 140 mil (4 clubes);
- Final: 200 mil para campeão e vice (2 clubes);
- Vice-campeão: R$ 1 milhão;
- Campeão: R$ 2 milhões.