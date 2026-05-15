Veja os adversários de Grêmio, Inter e Juventude na Copa do Brasil Feminina

Copa do Brasil Feminina ainda tem 32 times na disputa. Rebeca Reis / CBF/Divulgação

A CBF sorteou, na tarde desta sexta-feira (15), os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil Feminina. Grêmio, Inter e Juventude entram na competição a partir desta etapa.

As Mosqueteiras e as Gurias Coloradas se enfrentarão em duelo que terá mando de campo do Inter. Já o Juventude jogará contra o Botafogo no Rio de Janeiro.

As partidas serão disputadas em jogo único. Quem vencer, avança. Em caso de empate, a definição será nos pênaltis. A tabela detalhada ainda não foi divulgada, mas a projeção é que os jogos ocorram em 27 de maio.

Apenas por participar desta etapa, os times embolsarão R$ 80 mil. Os que avançarem às oitavas de final levarão mais R$ 100 mil. Todas as cotas foram duplicadas em relação ao ano passado.

Confrontos da terceira fase

Atlético-MG x Vitória

Palmeiras x Corinthians

Heips-RJ x Coritiba

Fluminense x Minas Brasília

Planalto-GO x Bahia

Atlético-PI x Santos

Liga Sanjoanense-PI x Flamengo

Botafogo x Juventude

Ferroviária x UDA-AL

Itabirito-MG x Sport

Cruzeiro x Doce Mel-BA

3B da Amazônia x Ação-MT

São José-SP x Bragantino

Vasco x América-MG

Inter x Grêmio

Mauaense-SP x São Paulo

*clubes à esquerda serão os mandantes das oitavas de final.

Premiações da Copa do Brasil Feminina

1ª fase: R$ 50 mil (32 clubes);

R$ 50 mil (32 clubes); 2ª fase: R$ 70 mil (32 clubes);

R$ 70 mil (32 clubes); 3ª fase: R$ 80 mil (32 clubes);

R$ 80 mil (32 clubes); Oitavas de final: 100 mil (16 clubes);

100 mil (16 clubes); Quartas de final: R$ 120 mil (8 clubes);

R$ 120 mil (8 clubes); Semifinais: R$ 140 mil (4 clubes);

R$ 140 mil (4 clubes); Final: 200 mil para campeão e vice (2 clubes);

200 mil para campeão e vice (2 clubes); Vice-campeão: R$ 1 milhão;

R$ 1 milhão; Campeão: R$ 2 milhões.