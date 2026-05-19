Uefa bane técnico tcheco que filmou secretamente jogadoras nos vestiários 

Petr Vlachovsky gravou 14 jogadoras secretamente no vestiário. Reprodução / FC Slovácko

A Uefa decidiu, nesta terça-feira (19), pelo banimento do técnico Petr Vlachovsky, de 42 anos, por assédio sexual contra jogadoras do Slovácko. O profissional não poderá mais trabalhar com futebol em todos os 53 países filiados à entidade. A sentença ainda será enviada para que a Fifa torne a punição mundial.

Por quatro anos, ele gravou secretamente as atletas no vestiário. A investigação apontou que 14 jogadoras foram filmadas com microcâmera escondida em uma mochila.

As imagens foram descobertas em 2023 e ele chegou a ser preso em setembro daquele ano. As atletas só descobriram o caso quando a polícia encontrou o conteúdo.

— Algumas das minhas colegas de equipe começaram a se preocupar que alguém as estivesse observando, até mesmo pela janela. Elas tiveram dificuldade para dormir, algumas meninas chegaram a vomitar — disse Kristyna Janku, jogadora do Slovacko, ao jornal tcheco "Seznam Zpravy", em 2025.

Em maio de 2025, Vlachovsky foi julgado em audiência pública. Na época, foi condenado mas não chegou a ser preso.