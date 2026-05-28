Técnico do Inter comemora classificação na Copa do Brasil Feminina sobre o Grêmio: "A gente sabia que tinha que igualar na briga"

Mauricio Salgado concedeu entrevista coletiva após classificação. Carolina Freitas / Agência RBS

No primeiro Gre-Nal feminino em um mata-mata nacional, as Gurias Coloradas levaram a melhor. Nesta quarta-feira (27), o Inter eliminou o Grêmio nos pênaltis e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. O clássico, realizado no Beira-Rio, terminou em 0 a 0 no tempo normal.

Após a partida, o técnico Mauricio Salgado enalteceu a capacidade das jogadoras de controlar o nervosismo, aspecto importante em uma decisão deste tamanho.

— O nosso time é um time em formação e precisa evoluir. Alguns jogos são mais difíceis porque têm um grau de exigência maior de concentração, e, obviamente, por estar jogando no Beira-Rio. É um jogo que você tem que controlar muito o grau de nervosismo, e elas controlaram. Você vê que a gente bateu bem os pênaltis, jogadoras experientes e jogadoras novas. E a gente tem muita confiança nas nossas goleiras e, em especial, na Barbieri, uma menina com muita personalidade para jogar.

Sobre o jogo, Salgado disse que sabia que seria um confronto mais "brigado", como se concretizou em campo:

— A gente tinha plena consciência que ia ser um jogo muito difícil, porque os jogos que a gente tem feito com o Grêmio não têm primado pela qualidade técnica. É meio característico, são jogos de muita briga. A gente sabia que primeiro tinha que igualar na briga. A gente acha que a gente fez um primeiro tempo abaixo do que a gente costuma jogar, até pelo poder de marcação do Grêmio, e no segundo tempo a gente evoluiu. Tanto que o segundo tempo foi um jogo de muito mais posse, muito mais agressividade do Inter.

Grêmio e Inter voltam a campo em julho, após a parada para a Copa do Mundo, pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino.

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