Técnico do Inter avalia atuação contra o Botafogo e afirma sobre estratégia: "Ser resiliente e achar soluções para ganhar o jogo"  

Gurias Coloradas venceram as Gloriosas por 1 a 0. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

Sob o comando de Maurício Salgado, as Gurias Coloradas embalaram no Brasileirão Feminino. A quarta vitória consecutiva veio na noite desta segunda-feira (11), sobre o Botafogo, no Sesc Protásio Alves.

O 1 a 0 foi conquistado no segundo tempo, após uma atuação abaixo do esperado na etapa inicial. O treinador valorizou a superação da equipe para buscar o resultado.

— Acho que o jogo de hoje (segunda) foi fundamental, porque não jogamos muito bem e uma coisa que a gente conversa muito com elas, é o quanto um time consegue, mesmo nos dias que não são os seus melhores, ser resiliente e achar soluções para ganhar o jogo — completou Maurício Salgado, falando sobre o adversário:

— Fizemos um jogo muito abaixo, não conseguimos encaixar por mérito também do Botafogo, que é uma equipe boa. E aí, no segundo tempo, tentamos mudar a questão de ter um pouco mais o controle da posse de bola, colocando jogadoras mais técnicas e isso funcionou.

O resultado fez com que o Inter mantivesse a segunda melhor sequência entre os 18 times do Brasileirão Feminino. Apenas o Corinthians venceu mais do que o Colorado nos últimos cinco jogos.