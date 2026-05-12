Futebol feminino

Fala, Bari
Notícia

Técnico do Inter avalia atuação contra o Botafogo e afirma sobre estratégia: "Ser resiliente e achar soluções para ganhar o jogo"  

Gurias Coloradas chegaram a quatro vitórias seguidas e permaneceram no G-4 do Brasileirão Feminino

Carolina Freitas

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